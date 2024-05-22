洛杉磯警方：對《六人行》馬修派瑞之死展開調查

▲馬修派瑞。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

紅遍全球的美國經典影集《六人行》（Friends）能讓人一再回味，而飾演「錢德」的馬修派瑞（Matthew Perry）驟逝，令許多人遺憾萬分。如今，洛杉磯分局警方表示，他們已經針對馬修派瑞之死展開調查。

BBC報導，根據醫護人員在事發當時所述，馬修派瑞於去年10月死因為「體內含有高濃度K他命」，溺斃也被列在致死原因當中，被判定為意外導致。

洛杉磯警方21日在聲明中指出，調查方向將會朝馬修如何取得這些K他命，他們也正在和緝毒局（DEA）以及郵政檢查局（UPI）合作，調查馬修死亡的前因後果。目前尚不清楚調查會持續多久，也不清楚有誰已經或將會因此被警方聯絡。

馬修派瑞於2023年10月28日被發現洛杉磯家中的泳池裡失去意識，送到醫院後被宣告不治死亡。洛杉磯郡法醫辦公室於同年12月指出，他的屍檢血液樣本中，發現高劑量K他命。其他死因還包括，因為失去知覺掉入泳池中溺水，以及K他命引起的冠狀動脈問題。

馬修派瑞去世前一直在醫療監督下接受氯胺酮（K他命）治療，針對他的憂鬱症和焦慮症進行醫治，報告中備註，他生前最後一次接受相關治療，是在死亡當天約10天以前。