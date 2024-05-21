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看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

【41J肉聲】驚！男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時停不下來

▲男子看到粉紅色特斯拉被挑起慾望。 （翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

南韓一山地區近日發生一起奇異事件，一名男子在本月18日，進入當地一間現代汽車展場店，但這名男子看到停車區有一輛粉紅色特斯拉，竟然異常興奮，甚至與這輛粉紅特斯拉「做愛」3小時停不下來。

據英國《每日星報》報導，這輛粉紅特斯拉的車主是一名女性，她的丈夫發文指出，當天妻子開著這輛車到現代汽車店，然後有一名詭異的男子，不僅靠近他妻子的粉紅特斯拉，甚至開始親吻、「指姦」特斯拉。這名丈夫稱，該名詭異男子和特斯拉「做愛」3小時都沒有停過，直到他妻子靠過來時，男子才停下並逃離。

【41J肉聲】驚！男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時停不下來

▲ 發文者稱，可能是粉紅色引起戀物癖的興趣，他在考慮要建議妻子把粉紅色塗料去除。（翻自《每日星報》）

這名丈夫也說，可能是粉紅色引起戀物癖的興趣，他在考慮要建議妻子把粉紅色塗料去除，因為這跟性感內衣一樣，容易激起他人性欲。丈夫也說，目前的他也只能上網發文，難以進一步投訴，因為實在無法可管。

消息一出，讓不少網友感到驚訝，網友們紛紛直呼，「做了3小時？也太猛了吧！」、「真的不能用公然猥褻罪，來治治這名怪男嗎？」、「這人完全沒有羞恥心。」

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