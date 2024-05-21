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快訊／新航波音客機「遇嚴重亂流」迫降曼谷！　乘客至少1死30傷

▲▼新航遇亂流迫降泰國，機上1死30傷。（圖／翻攝自X）

▲新航遇亂流迫降泰國，機上1死30傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空一架班機21日自倫敦起飛後，因遭遇嚴重氣流，而在當天下午緊急降落泰國。消息指出，這起事件目前已造成1人死亡，另有30人受傷。

據《鏡報》報導，這架波音777飛機於當地20日晚間10時17分離開英國，不料班機卻在飛往新加坡途中，突然遭遇極端熱帶雷暴引發的嚴重氣流，迫使機長在當地21日下午4時緊急降落曼谷素萬那普機場。

從現場畫面可見，飛機降落曼谷後，有救護車停在了客機旁的停機坪上。當地媒體指出，這起事件共造成了1人死亡、30人受傷，而機長也是因此才決定緊急降落。據新航指出，機上當時共有211名乘客、18名機組人員。

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