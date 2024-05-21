新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

A flight attendant (wearing yellow, standing on the aisle) is thrown to the ceiling of the cabin when a B737 encounters heavy turbulence



VIDEO: Mirjeta Basha pic.twitter.com/B5WgOPhwmh — AeroSkippah (@AeroSkippah) June 19, 2019

記者趙蔡州／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321班機21日從倫敦起飛後，在下午3點45分左右遭遇嚴重亂流，緊急降落曼谷素萬那普機場，事件造成2人死亡、30人受傷。有乘客拍下了遭遇亂流時，機艙內發生的恐怖事件，只見一名空服員由於劇烈顛簸，整個人突然被拋飛，大力撞在機艙天花板上，讓乘客嚇到瘋狂尖叫。

根據英國Sky News報導，曝光的影片可以看見，當時飛機已經在不斷震動，一名空服員推著飲料車正在走道上觀察情況，旁邊有女乘客正在添加衣物，不料下一秒機艙突然劇烈顛簸，導致推車上的飲料與雜物到處亂噴，空服員則當場被往上拋飛，狠狠地撞在機艙天花板上，乘客瞬間嚇到不斷尖叫。

顛簸平息後，可見飲料噴到到處都是，天花板上甚至還有水滴不斷落下，先前正在添加衣服的女子趕緊不斷禱告求平安，直到影片結束空服員都沒有爬起來。

▲新航死亡亂流恐怖片曝光，空姐在走道上「突遭拋飛」猛撞機艙天花板。（圖／翻攝自X）

一名28歲乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）回憶當時情況，飛機剛開始只有傾斜與輕微搖晃，不料突然就開始急速下降，所有沒有繫上安全帶的人都被拋飛，有不少人甚至撞上了艙頂，把天花板撞凹。

新加坡航空事後證實，SQ321班機當時總共載有18名機組人員、211名乘客，對於死者家屬致上深切哀悼，然而聲明中卻未具體說明受傷人數與詳細過程。不過根據泰媒曝光的消息，事件已造成2死、30傷。

航班監測網站FlightRadar24公布的數據顯示，SQ321原先在3萬7000英呎的高度飛行，事件發生時在3分鐘內急速下降到3萬1000英呎（下降了6000英呎），接著在半小時內迅速降落至素萬那普機場。