新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

A flight attendant (wearing yellow, standing on the aisle) is thrown to the ceiling of the cabin when a B737 encounters heavy turbulence VIDEO: Mirjeta Basha pic.twitter.com/B5WgOPhwmh

記者趙蔡州/綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321班機21日從倫敦起飛後,在下午3點45分左右遭遇嚴重亂流,緊急降落曼谷素萬那普機場,事件造成2人死亡、30人受傷。有乘客拍下了遭遇亂流時,機艙內發生的恐怖事件,只見一名空服員由於劇烈顛簸,整個人突然被拋飛,大力撞在機艙天花板上,讓乘客嚇到瘋狂尖叫。

根據英國Sky News報導,曝光的影片可以看見,當時飛機已經在不斷震動,一名空服員推著飲料車正在走道上觀察情況,旁邊有女乘客正在添加衣物,不料下一秒機艙突然劇烈顛簸,導致推車上的飲料與雜物到處亂噴,空服員則當場被往上拋飛,狠狠地撞在機艙天花板上,乘客瞬間嚇到不斷尖叫。

顛簸平息後,可見飲料噴到到處都是,天花板上甚至還有水滴不斷落下,先前正在添加衣服的女子趕緊不斷禱告求平安,直到影片結束空服員都沒有爬起來。

▲新航死亡亂流恐怖片曝光,空姐在走道上「突遭拋飛」猛撞機艙天花板。(圖/翻攝自X)

一名28歲乘客阿茲米爾(Dzafran Azmir)回憶當時情況,飛機剛開始只有傾斜與輕微搖晃,不料突然就開始急速下降,所有沒有繫上安全帶的人都被拋飛,有不少人甚至撞上了艙頂,把天花板撞凹。

新加坡航空事後證實,SQ321班機當時總共載有18名機組人員、211名乘客,對於死者家屬致上深切哀悼,然而聲明中卻未具體說明受傷人數與詳細過程。不過根據泰媒曝光的消息,事件已造成2死、30傷。

航班監測網站FlightRadar24公布的數據顯示,SQ321原先在3萬7000英呎的高度飛行,事件發生時在3分鐘內急速下降到3萬1000英呎(下降了6000英呎),接著在半小時內迅速降落至素萬那普機場。

