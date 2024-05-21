　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

記者趙蔡州／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321班機21日從倫敦起飛後，在下午3點45分左右遭遇嚴重亂流，緊急降落曼谷素萬那普機場，事件造成2人死亡、30人受傷。有乘客拍下了遭遇亂流時，機艙內發生的恐怖事件，只見一名空服員由於劇烈顛簸，整個人突然被拋飛，大力撞在機艙天花板上，讓乘客嚇到瘋狂尖叫。

根據英國Sky News報導，曝光的影片可以看見，當時飛機已經在不斷震動，一名空服員推著飲料車正在走道上觀察情況，旁邊有女乘客正在添加衣物，不料下一秒機艙突然劇烈顛簸，導致推車上的飲料與雜物到處亂噴，空服員則當場被往上拋飛，狠狠地撞在機艙天花板上，乘客瞬間嚇到不斷尖叫。

顛簸平息後，可見飲料噴到到處都是，天花板上甚至還有水滴不斷落下，先前正在添加衣服的女子趕緊不斷禱告求平安，直到影片結束空服員都沒有爬起來。

▲▼新航死亡亂流驚悚瞬間！「推車空姐甩飛」撞艙頂 乘客尖叫祈禱。（圖／翻攝自X）

▲新航死亡亂流恐怖片曝光，空姐在走道上「突遭拋飛」猛撞機艙天花板。（圖／翻攝自X）

一名28歲乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）回憶當時情況，飛機剛開始只有傾斜與輕微搖晃，不料突然就開始急速下降，所有沒有繫上安全帶的人都被拋飛，有不少人甚至撞上了艙頂，把天花板撞凹。

新加坡航空事後證實，SQ321班機當時總共載有18名機組人員、211名乘客，對於死者家屬致上深切哀悼，然而聲明中卻未具體說明受傷人數與詳細過程。不過根據泰媒曝光的消息，事件已造成2死、30傷。

航班監測網站FlightRadar24公布的數據顯示，SQ321原先在3萬7000英呎的高度飛行，事件發生時在3分鐘內急速下降到3萬1000英呎（下降了6000英呎），接著在半小時內迅速降落至素萬那普機場。

ET快訊
中捷長髮男英勇擋刀「遭詐團利用」！求借5萬元簡訊曝光
快訊／鋒面雨彈續轟！晚間再發「3縣市大雨特報」　警戒區域曝
快訊／大樂透1億一注獨得　獎落「這縣市」
新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大
「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣
康橋校車接連兩起事故　教育局重話：不排除停招處分
3刀男「吐6字原因」拒夜間偵訊！坐輪椅出院住在拘留室
快訊／黃勇傳違反紀律遭開除　明天記者會出面說明
獨／搭高鐵到台中住2晚　護專3刀男行兇時間序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難　今遇亂流再傳死傷

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

家庭旅遊毀了！他護照用8年「因這點」被拒登機　損失10萬怒投訴

澳總理支持社群媒體實施「年齡管制」　16歲以下應禁用

警員戀上15歲少女！趁無人「2度闖家愛愛」　爸推門撞破怒報案

印度德里高溫飆47.4°C　政府緊急下令「學校立即停課」

快訊／新航波音客機「遇嚴重亂流」迫降曼谷！　乘客至少1死30傷

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

飛機上座位怎麼選？　輸公司、機型得平面圖

新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難　今遇亂流再傳死傷

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

家庭旅遊毀了！他護照用8年「因這點」被拒登機　損失10萬怒投訴

澳總理支持社群媒體實施「年齡管制」　16歲以下應禁用

警員戀上15歲少女！趁無人「2度闖家愛愛」　爸推門撞破怒報案

印度德里高溫飆47.4°C　政府緊急下令「學校立即停課」

快訊／新航波音客機「遇嚴重亂流」迫降曼谷！　乘客至少1死30傷

最萌「貓咪OK繃」捨不得撕下！毛絨觸感、5色花紋可愛破表

食物精華部位「不刻意留給小孩」！蕭彤雯拒犧牲：不要孩子不懂感激

技術翻轉人生！　謝富生從叛逆少年到大學生

快訊／鋒面雨彈續轟！晚間再發「3縣市大雨特報」　警戒區域曝

中捷長髮男英勇擋刀「遭詐團利用」！求借5萬元簡訊曝光

快訊／潘傑楷開轟、勝騎士7局好投　統一5比0完封味全

快訊／大樂透1億一注獨得　端午加碼19人爽抱走百萬

LV格紋男包被Lisa納為收藏　掛公仔更可愛

HYBE員工評LE SSEEAFIM沒成長潛力！「公司主力本就非女團」發言惹議

新航死亡亂流驚悚25秒！「空姐遭拋飛」猛撞艙頂　天花板凹一大片

3個月大嬰突嗆奶！媽用哈姆立克法救命

國際熱門新聞

即／新航遇嚴重氣流迫降曼谷　至少1死30傷

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

40歲女牙痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

未婚夫「婚禮當天去世」　3年後小三PO文曬愛

即／伊朗總統墜機亡　官媒首公布事故原因

新航亂流驚悚25秒　空姐飛天撞艙頂

女怒砍男友生殖器丟垃圾桶　全裸屍倒斃床上

即／韓陸軍「手榴彈爆炸」！菜鳥兵被炸死

降落傘纏住！　英正妹教官墜地慘死

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

護照用8年「因這點」被拒登機　10萬飛了

北韓女子「站一排」慘被男人隨便帶回家

更多熱門

相關新聞

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

新加坡航空一架編號SQ321的波音客機21日自倫敦起飛後，在下午約3點45分遭遇嚴重亂流顛簸，緊急迫降曼谷蘇凡納布機場。美聯社分析FlightRadar24的追縱數據發現，該航班原本在高度37,000英呎，但3分鐘內突下降6,000英呎，最後迅速降落曼谷。

即／新航遇嚴重氣流迫降曼谷　至少1死30傷

即／新航遇嚴重氣流迫降曼谷　至少1死30傷

美中防長月底「香格里拉對話」會晤

美中防長月底「香格里拉對話」會晤

桃園-台灣新亮點　周柏吟率團赴星推廣

桃園-台灣新亮點　周柏吟率團赴星推廣

嘆中華民國無法像新加坡　朱立倫：執政者忽略在野黨良善諫言

嘆中華民國無法像新加坡　朱立倫：執政者忽略在野黨良善諫言

關鍵字：

SQ321新加坡

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷砍人！3刀男「父母都有醫學背景」

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面