新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難　今遇亂流再傳死傷

▲新加坡航空班機遭遇亂流至少2死，而上一次發生傷亡事故是2000年桃園機場空難。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321的波音客機21日下午遭遇嚴重亂流，釀成至少2死，受傷人數尚在釐清。事實上，新航上一次傷亡事故發生在2000年，當時班機起飛時因暴雨視線不佳，錯誤撞擊台灣桃園國際機場機具，不幸釀成83人死亡。

回顧2000年10月31日當天，新加坡航空一架編號9V-SPK的波音747客機，從星國樟宜國際機場出發，途經中正國際機場（今桃園國際機場），準備飛往美國洛杉磯國際機場。

怎料，當天深夜11點17分班機準備起飛時，因象神颱風帶來的強風豪雨，導致能見度不佳，加上機組人員專注於側風忽略跑道標誌、與塔台溝通不良、機場指示設施不清晰等因素，誤闖了當時正在施工維修而暫時關閉的跑道。

當時飛機以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，之後全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸，導致79名乘客和4名空服員罹難，其中包括3名兒童和3名嬰兒，還有39人重傷、32人輕傷。

事後發現，大部分死難者座位在機身中間位置，原因是該航班屬於國際長途航班，攜帶大量燃料，而油箱正是處於機翼及機身中間部分，所以撞擊當下立即粉碎性爆炸，使得坐在該處的乘客和機組員被活活燒死和被濃煙嗆死。

這是新加坡航空本部自創立以來，第一次發生人員喪生的空難紀錄，也是台灣民航史上首次唯一涉及外國航空公司的空難。