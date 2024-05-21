「憑什麼傷害人！」在中捷揮刀　網灌爆洪男臉書...留言破千則

▲中捷砍人事件引發外界關注。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右驚傳砍人案，身穿棕色外套的20歲洪姓男子上捷運後，揮刀砍傷車廂乘客。事件引發外界高度關注，洪男臉書也被網友搜出灌爆，不少人留言直喊，「你憑什麼傷害別人」、「不要出來殘害世人好嗎」。

據悉，洪男設籍屏東，家住在高雄，他原本應該在醫院實習，但不明原因暫停實習，昨天北上台中入住汽車旅館，今天帶了3把刀，選擇捷運想要自殘，但無勇氣自傷，竟然因此在車內持刀亂砍人。

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事後就有不少網友找到洪男臉書，並在最新貼文底下留言，「不要在那邊鬧了」、「你為什麼要這樣」、「護理系的欸點點點」、「傷害別人幹嘛？心疼那些無辜受害者，但一點都不心疼你」、「丟護理系的臉」。截稿前，文章底下已累積破千則留言。

▲網友留言罵洪男。（圖／翻攝自洪男Facebook）

針對此次事件，校方透露，洪男一年級就有情緒問題，後來經學校輔導，學校課業與人際關係都很正常。這次因為要實習一年，壓力很大，所以4月中旬便申請暫停實習。

台中第六分局副分局長李瑞雄表示，洪男約在11點03分從水安宮搭車，一上車廂就亮刀揮砍傷人，車廂上民眾發現聯手制止，但仍有2位乘客受傷，其中1人傷勢嚴重。

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