中捷3刀男曾在高雄某醫院實習　2病人寫感謝文讚他「悉心照顧」

記者許宥孺／高雄報導

台中捷運今（21）日上午驚傳砍人！一名20歲洪姓男子攜帶1把菜刀、2把水果刀進入捷運車廂，隨機砍傷2名乘客，連帶自己也受傷。事實上，洪嫌就讀於高雄某醫專護理科，並於某醫學中心實習，上月有2名病患於網站留言，肯定洪嫌的悉心照顧。

▲台中捷運傳出隨機砍人，洪姓嫌犯為護理生。（圖／翻攝自臉書）

洪男就讀於高雄某醫專，經常於臉書分享自拍照，他曾在護理師加冠儀式後，PO文表示「希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過」，期許自己在醫界救人助人，沒想到如今卻持刀砍人，言語格外諷刺。

▲洪嫌經常po自拍照，曾於高雄某醫學中心實習。（圖／翻攝自臉書）

洪男於高雄某醫學中心實習，今年4月，曾有2名病患於治療期間接受他的照顧，事後於院內公布欄寫下感謝文，肯定「○○醫專洪○實習生的悉心照顧」。

院方表示，洪姓護理生於3月18日起於院內實習，4月12日實習期滿，實習期間表現穩定。

據悉，洪男設籍屏東，家住在高雄，昨天北上台中入住汽車旅館，今天帶了3把刀，選擇捷運想要自殘，但無勇氣自傷，竟然因此在車內持刀亂砍人。

初步了解，洪男疑似從水安宮站上車，他先持菜刀攻擊乘客，被搶走後，又掏出2把水果刀持續攻擊乘客，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩，3人均送往林新醫院治療。經查洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，但為何突然失控砍殺乘客，目前仍在調查釐清中。