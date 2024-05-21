中捷砍人護理生臉書分享加冠儀式　誓言：陪需要的人度過

記者賴文萱／高雄報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右驚傳砍人案，1名家住高雄的20歲洪姓男子身帶3把刀砍傷車廂2名乘客，3人全送往林新醫院救治。洪男就讀高雄某醫專護理科，過去曾在臉書分享護理生「加冠儀式」，還許下誓言，希望可以在有人需要我們的地方，陪他們度過。

據悉，20歲犯嫌洪男就讀高雄某醫專護理科，設籍屏東，家住在高雄，原本應該在醫院實習，但不明原因暫停實習，昨天北上台中入住汽車旅館。今天帶了3把刀，選擇捷運想要自殘，但無勇氣自傷，竟然因此在車內持刀亂砍人。至於詳細犯案動機等，尚待警方進一步調查釐清。

▲台中捷運砍人嫌犯洪男。（圖／翻攝自臉書）

洪男過去曾在個人臉書分享護理生的加冠儀式，他當時寫下「今天對每一個護生來說都是人生重要的時刻，代表著大家要正式走入護理的圈子了，這個圈子可能不是我們現在想像中的美好，也不是說做就做得來的，但是希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過。」

回顧案情，洪男疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，被搶走後又掏出2把小刀攻擊乘客，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩，3人均送往林新醫院治療。經查洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，搭上中捷後持刀亂砍人的詳細原因與動機，仍待警方調查釐清。

▲台中市長盧秀燕說明中捷砍人案。（圖／記者許權毅攝）

