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社會 社會焦點 保障人權

接到電話才知兒子闖大禍！　中捷揮刀男父母緊急北上

▲中捷砍人案，20歲洪姓凶嫌遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲中捷今天驚傳砍人案，20歲洪姓凶嫌持刀朝不認識的乘客揮砍，後遭壓制。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右驚傳隨機砍人案，1名20歲洪姓男子身帶3把刀進入車廂後，無預警揮刀砍傷車廂2名乘客，自己也被刀劃傷，3人都送往林新醫院救治。據悉，洪男父母不知道孩子跑到台中，更不知道孩子犯案，接到通知後已動身趕往台中。

第六分局副分局長李瑞雄表示，洪男約在11點03分從水安宮搭車，一上車廂就亮刀揮砍傷人，車廂上民眾發現聯手制止，但仍有2位乘客受傷，其中1人傷勢嚴重；警方在11點17分接獲通報中捷傳出砍人案，並趕往現場。

▲▼ 中捷砍人。（圖／記者許權毅攝）

▲中捷發生隨機砍人事件 。（圖／記者許權毅攝，下同）

據悉，洪男就讀高雄一所護專，因精神疾病列管中。家屬今天接到警方通知時才知道孩子跑到台中，更不知道孩子犯案，已趕往台中。警方從洪男身上起出3把刀，包括一把菜刀、2把水果刀，至於刀從哪裡來？為何選擇台中，都還有待進一步釐清。

▲▼ 中捷20歲洪男帶3把刀砍人 。（圖／民眾提供）

警方指出，今日11時17分許，台中捷運「市府捷運站」內發生男子持刀傷人事件，現場共有2名被害人遭刀刺傷，目前已送醫治療中，警方到場時，20歲洪男已遭站務人員及熱心民眾壓制，因洪男身上有多處受傷，目前由警方戒護送醫治療。

據了解，洪嫌於11時3分許從「水安宮」捷運站上車後，不明原因持刀攻擊其他乘客，現場民眾見狀合力壓制犯嫌，警方獲報後也立即派員趕赴現場，將洪嫌逮捕並協助傷者送醫，洪嫌則是戒護就醫，全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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