市價破4千萬！澳洲5寶媽運毒來台被捕　家鄉連署救援：她是無辜的

▲澳洲民眾發起拯救黛比的連署。（圖／翻攝自change.org）



圖文／CTWANT

澳洲籍56歲女子黛比（Debbie Voulgaris）2023年12月搭機來台，在機場遭查獲海洛因、古柯鹼4000多公克，市價超過4000萬元，被依違反「毒品危害防制條例」提起公訴。澳洲則有民眾認為黛比是無辜的，發起連署搶救。

航警局安全檢查大隊及關務署於去年12月10日傍晚6點40分，在桃園國際機場第2航廈執行入境行李X光儀檢時，發現1件從馬來西亞託運的行李異常，並等黛比提領後在海關查驗台攔查。

海關人員在行李箱夾層內，發現1包毛重7059.15公克白色粉狀物，經檢發現其中海洛因純質淨重3890.03公克、古柯鹼純質淨重384.8公克，市值逾4000萬元。

檢警發現，黛比和販毒集團約定以1800美元（約新台幣5.8萬元）為代價，提供住宿、交通費，協助運毒來台。不過，黛比偵訊時供稱不知託運行李內有毒品，以為是衣服；警方於黛比預訂飯店埋伏多時，但未發現接應的販毒集團成員，將相關情資交給駐外單位追蹤幕後黑手。

澳洲則有民眾建立「搶救黛比」網站，內容提到育有5個孩子的黛比，被指控犯下她沒觸犯的罪行，目前正被關在台灣且可能面臨無期徒刑或死刑，強調任何認識或見過黛比的人，都清楚她是純潔善良的媽媽。發起人希望透過提交給法院的民眾簽名請願書，幫黛比討回正義。

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