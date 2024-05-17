50萬人驚爆「退休金消失」　Google Cloud出大包誤刪所有資料

▲Google Cloud誤把UniSuper的雲端數據刪除。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

澳洲退休金基金理財公司「UniSuper」今年5月初出狀況，超過50萬名用戶發現無法正常登入帳戶，沒辦法查看自己的退休金帳戶，擔憂退休金會不見。如今事發原因終於水落石出，是Google Cloud誤把雲端數據刪除，備份資料同樣也被刪光。

衛報報導，UniSuper公司管理資金超過1250億澳幣（約新台幣2.7兆元），卻發生大量用戶無法正常登入帳戶的情況，且時間大約持續一周，有人猜測公司是否遇上駭客攻擊，擔憂可能會有個資外洩的情況。

針對此事，UniSuper執行長Peter Chun與Google Cloud執行長Thomas Kurian在8日發出聯合聲明並致歉稱，這次的當機與駭客攻擊無關，也沒有發生個資外洩，原因是Google Cloud出現錯誤組態設定，造成UniSuper私有雲（Private Cloud）被Google Cloud刪除，且備份資料也被刪光。

這份聲明也提到，Google Cloud過去從來沒發生過這類情況，已採取措施確保未來不再發生。所幸UniSuper在另個雲端服務供應商還有備份資料，搶修後已恢復大部分服務。