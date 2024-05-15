叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

▲女子上車後發現，司機掏出生殖器自慰，當場嚇壞。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲南澳州首府阿得雷德（Adelaide）一名26歲女子去年10月叫Uber搭車回家，沒想到在這段20分鐘的車程期間，司機掏出陰莖，在她眼前自慰，當場把她嚇壞，讓她心生恐懼，深怕接下來就會被司機性侵。這名男子事後遭到逮捕，Uber公司發言人也表示，已永久移除這名司機。

News.com.au報導，26歲女子皮姆洛特（Tayla Pimlott）本周接受媒體採訪時透露，事發當時她剛下班，因為想要快點回家，所以並未搭乘大眾交通工具，選擇搭Uber從市中心返家，並在上車之後開始滑手機。沒想到手機滑到一半，她突然抬頭看向前方時發現，清楚看到司機已經把陰莖掏出來，正在自慰。

在短短數秒鐘內，皮姆洛特腦海閃過好幾個想法，包括打電話報警、對司機大吼、甚至是跳車等等，以為會被司機性侵或甚至沒命，心臟不斷狂跳，完全嚇到。最終，她決定假裝沒發現這件事，且立刻聯繫母親及男友，把司機的行逕拍攝下來，作為提供給警方的證據，也請母親出來外面等她。

還好她擔心的這一切並沒有發生，平安到家。她事後報警並向Uber通報此事，要求Uber把這名司機停權。後來，Uber一名女發言人表示，在收到通報後，已立即永久刪除這名司機在平台的訪問權限。

另據法庭紀錄，當地警方已於去年10月1日逮捕29歲男子法澤利（Rahman Fazeli），指控他在Uber車上冒犯或侮辱他人。到了今年3月，法澤利出庭認罪，被判處4周監禁，緩刑18個月。