要被告了！才剛爆「故意」踹倒陳亭妃　徐巧芯改口：沒蓄意傷害

▲藍委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前在直播中坦承，自己在17日立法院會朝野衝突現場時，是「故意踹倒」民進黨立委陳亭妃。不過，陳亭妃今（21日）中午偕同律師提告後，徐巧芯旋即回應，自己是「蓄意」希望搶在陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。

陳亭妃稍早正式委任律師黃帝穎提告徐巧芯，控徐周五以理直氣壯、毫無悔過的態度，直接說她故意要絆倒，而且還用戲謔方式曝光，禮拜六已去驗傷、禮拜日就委任黃來當律師，今天就會完成興訟。

徐巧芯隨後受訪時，還原當下情況，當天國民黨已經在議場排隊48小時，也要求民進黨要依序排隊才能進去，結果民進黨用野蠻方式推擠，陳亭妃更繞到最接近門口的地方插隊，國民黨立委羅廷瑋剛好站在旁邊，因為男性不方便碰觸女性，希望她幫忙支援，所以她才拉住陳亭妃的衣領，「我沒有碰到她，也沒抓傷她」，結果門開的時候，因為她已經插隊到隊伍中，所以大家跑的時候可能有碰撞。

徐巧芯坦言，在議場攻防方面，國民黨有決心佔領主席台，自己跟陳亭妃無冤無仇，「我不是因為討厭陳亭妃才讓她跌倒，當下我也跌倒了，必須說我們兩個當下都跌倒在地」，當時還有羅廷瑋跟許宇甄兩位證人，自己當然是蓄意搶在陳亭妃前進入議場，但沒有蓄意傷害，「她破皮的部分，我表達歉意，感到非常不好意思。」

不過，徐巧芯也說，如果要提告，請對國民黨團52人提告，在議場內本來有各式各樣的衝突，「如果今天真的要告，那鍾佳濱踩我的臉呢？在議場攻防時候，鍾佳濱踩在我的臉上，蔡易餘超過110公斤跌在我身上兩次，我要告他們兩位傷害嗎？他後來跟我說歹勢（對不起），我也跟他說還好沒事。」

徐巧芯強調，推擠不是要報冤報仇，完全是為了議事上爭取最有利條文，「陳亭妃腳有破皮，我非常不好意思，但如果再來一次，我還是必須闖在她前面登上主席台。」