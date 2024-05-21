　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯道歉還是要繼續告　陳亭妃：「插隊說」根本是胡扯

▲▼陳亭妃受傷。（圖／翻攝臉書）

▲陳亭妃受傷。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

朝野為國會改革衝突不斷，國民黨立委徐巧芯日前稱自己17日是「故意踹倒」民進黨立委陳亭妃，陳亭妃為此提告後，徐巧芯則指她是「蓄意」希望搶在插隊的陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。陳亭妃表示，這樣的說法根本是胡扯，會繼續提告。

徐巧芯受訪時說，當天國民黨已經在議場排隊48小時，也要求民進黨要依序排隊才能進去，結果民進黨用野蠻方式推擠，陳亭妃更繞到最接近門口的地方插隊。

徐巧芯解釋，自己跟陳亭妃無冤無仇，「我不是因為討厭陳亭妃才讓她跌倒，當下我也跌倒了，必須說我們兩個當下都跌倒在地」，自己當然是蓄意搶在陳亭妃前進入議場，但沒有蓄意傷害，「她破皮的部分，我表達歉意，感到非常不好意思。」

陳亭妃表示，她是要簽發言，盡她立委質詢監督的職責，但是徐巧芯排隊是為了霸佔主席台，完全不一樣。國民黨只是想利用議場大混亂，也無法清點人數的時候，護航院長韓國瑜做出史上最荒謬、違法亂紀「舉手表決」的決定。而民進黨是要實質討論，實質審查，所以她從廣泛討論到逐條討論每一條的發言都有簽，就是沒有看到徐巧芯有簽發言，徐巧芯口口聲聲說的插隊是插誰的隊，那只是徐巧芯發洩仇恨、傷害同事的藉口。

還想看更多...

►快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

►要被告了！直播自爆「故意」踹倒陳亭妃　徐巧芯改口：沒蓄意傷害

►徐巧芯直播曝「故意踹倒陳亭妃」　轟民進黨暴力插隊：不打你打誰

ET快訊
殺人未遂犯逃到台北了！母住林口　警戒備：不排除回家
快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀會議紀錄嗨喊：謝謝柯建
單身女獨得2億威力彩！下班買一張就中　捐出1000萬
快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報
3刀男「疑是列管人口」　衛福部：很懷疑是否精神恍惚
快訊／台中死亡車禍　23歲騎士傷重不治
長髮哥對戰3刀男癱坐！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家
快訊／大雷雨狂轟6地！　11縣市豪大雨特報　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄嗨喊：謝柯建銘

賴清德會僑胞談4大使命　守護2350萬人生命與飯碗

民進黨戰神撐不住！王美惠趴桌同黨委員幫抹精油　仍要舉手投票

主持0403震災復原重建會議　卓榮泰指示加速復原重建工作

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

徐巧芯道歉還是要繼續告　陳亭妃：「插隊說」根本是胡扯

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄嗨喊：謝柯建銘

賴清德會僑胞談4大使命　守護2350萬人生命與飯碗

民進黨戰神撐不住！王美惠趴桌同黨委員幫抹精油　仍要舉手投票

主持0403震災復原重建會議　卓榮泰指示加速復原重建工作

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

徐巧芯道歉還是要繼續告　陳亭妃：「插隊說」根本是胡扯

男子想替亡妹看周杰倫演唱會　售票網拒絕「要求本人前往」挨轟

趙正平用「酸民黑稱」叫小S！粉絲怒喊封殺　她大方回應：沒關係啦

雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋　6月邀澳洲精品咖啡ST.ALi來台快閃

瑪利歐賽車？日本醉漢「拿香蕉皮」怒敲妻子頭部　慘遭提告家暴

快訊／14縣市豪大雨特報！鋒面影響雨下不停　最新警戒區域曝

越捷慶祝河內廣島開航　台灣-越南及其他國際線機票1850元起

廖任磊「手麻」下二軍　味全龍拉上劉昱言

不動四番范國宸脫離先發　鋒總：要換人很簡單，但希望他克服

買菜挺震災農民！全聯推「花蓮農產特賣」　當季大西瓜熱銷800萬

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

綠祭案海戰術無效！「藐視國會」舉手表決大戰

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身

更多熱門

相關新聞

快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

立法院17日藍綠爆發激烈肢體衝突，民進黨立委陳亭妃指控遭被國民黨立委徐巧芯拉住衣領，因此跌倒造成左膝流血。徐巧芯17日在與其他立委直播時，坦承自己是故意去踹陳亭妃的腳，就為了讓她跌倒，「欠打啊，不打你打誰啊！」對此，陳亭妃今（21日）表示，徐已經坦承蓄意傷害，自己18日就完成驗傷，並正式委任律師黃帝穎準備資料，今天就將提告。

要被告了！自爆「故意」踹倒陳亭妃　徐巧芯改口：沒蓄意傷害

要被告了！自爆「故意」踹倒陳亭妃　徐巧芯改口：沒蓄意傷害

「我穿的是防彈背心不是板甲」！　沈伯洋嗆：王鴻薇造謠不用錢

「我穿的是防彈背心不是板甲」！　沈伯洋嗆：王鴻薇造謠不用錢

王美惠遭勒脖綠喊「殺人」　徐巧芯酸：我們的身材不是同一量級

王美惠遭勒脖綠喊「殺人」　徐巧芯酸：我們的身材不是同一量級

徐巧芯曝故意踹陳亭妃：不打你打誰

徐巧芯曝故意踹陳亭妃：不打你打誰

關鍵字：

徐巧芯陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面