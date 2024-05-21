徐巧芯道歉還是要繼續告　陳亭妃：「插隊說」根本是胡扯

▲陳亭妃受傷。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

朝野為國會改革衝突不斷，國民黨立委徐巧芯日前稱自己17日是「故意踹倒」民進黨立委陳亭妃，陳亭妃為此提告後，徐巧芯則指她是「蓄意」希望搶在插隊的陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。陳亭妃表示，這樣的說法根本是胡扯，會繼續提告。

徐巧芯受訪時說，當天國民黨已經在議場排隊48小時，也要求民進黨要依序排隊才能進去，結果民進黨用野蠻方式推擠，陳亭妃更繞到最接近門口的地方插隊。

徐巧芯解釋，自己跟陳亭妃無冤無仇，「我不是因為討厭陳亭妃才讓她跌倒，當下我也跌倒了，必須說我們兩個當下都跌倒在地」，自己當然是蓄意搶在陳亭妃前進入議場，但沒有蓄意傷害，「她破皮的部分，我表達歉意，感到非常不好意思。」

陳亭妃表示，她是要簽發言，盡她立委質詢監督的職責，但是徐巧芯排隊是為了霸佔主席台，完全不一樣。國民黨只是想利用議場大混亂，也無法清點人數的時候，護航院長韓國瑜做出史上最荒謬、違法亂紀「舉手表決」的決定。而民進黨是要實質討論，實質審查，所以她從廣泛討論到逐條討論每一條的發言都有簽，就是沒有看到徐巧芯有簽發言，徐巧芯口口聲聲說的插隊是插誰的隊，那只是徐巧芯發洩仇恨、傷害同事的藉口。

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