讚韓國瑜耐心又細膩！　洪孟楷揭立院攻防「三點觀察」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（21日）續審國會改革法案，藍綠依舊吵成一團，立法院長韓國瑜更多次宣布休息協商，要3黨團幹部進入主席休息室。對此，國民黨立委洪孟楷今日表示，民進黨只想要拖延時間，根本沒有誠意要協商。他點出「三點觀察」稱讚韓國瑜，尊重三黨意見，有耐心又細膩。

洪孟楷於臉書表示，「反腐敗、查弊案」，就是國會改革的真諦，國民黨要「監督正義」，更看到韓院長細膩的主持風格。今天繼續開會，他更提出三點需特別觀察的地方讓大家知道。

第一，「民進黨一直講要休息協商」，洪孟楷表示，但韓院長召集三黨到後面溝通時，民進黨卻完全沒有提出任何的方案，只想要拖延時間，根本沒有誠意想要協商。

第二，洪孟楷指出，「三黨溝通」，國民黨團與民眾黨團強烈表達，只要三黨團簽名同意，大家各自約束委員坐回座位，民進黨只要不來干擾院長、國民黨也會退回，不需保護院長，這樣可以回歸座位，用「表決器表決」，但民進黨團堅持不接受，因此只能持續使用「舉手表決」，但民進黨又一而再要求「記名表決」，真的邏輯非常錯亂。

最後，洪孟楷強調，第三，「韓國瑜院長真的非常有耐心」，好幾次提出詢問有無異議的時候，民進黨也許是忙著抗議，所以忘了舉手表達異議，韓院長還是一直詢問有無異議？就是等待民進黨團發表意見。總結來說，注意且尊重三黨團的意見，這是就近觀察到的韓院長的細膩風格。

▲民進黨立委舉手表決點名表決，拖延議事。（圖／記者林敬旻攝）