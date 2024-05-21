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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅轟國會修法「是抽國昌一番賞」！國眾版定稿立院官網沒有

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅現身立法院外。（圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／台北報導

立法院17日因審議表決國會改革案，引爆藍綠激烈衝突，今（21）日繼續審查，朝野三黨拉高警戒備戰，立法院外更聚集超過3000名民眾集結抗議。台北市議員苗博雅也於中午12點抵達立法院外聲援，當場秀出從藍營立委取得傅崐萁、黃國昌17日才提出的國眾版定稿，直到表決當天晚上才發到每一位立委桌上。

苗博雅今在抗議現場秀出一份文件，透露是從藍委那邊取得17日當天早上傅崐萁、黃國昌才提出的國眾版定稿，「在這份定稿裡面每一條都是新的，它是一個全新的法案。」但在將表決的前一晚才定稿，表決當天早上才拿出來，當晚7點才發到每一位委員的桌上。

苗博雅說，現在在場的、在收看直播的所有人，打開立法院網站並點開今日議程，直到現在這份定稿、準備要通過的修正動議仍不在立法院官網上，以致所有人都看不到。她痛心地問，「這是我們要的實質審查嗎？這是國會改革嗎？」

苗博雅以抽盲盒舉例試問，「大家有玩過玩具要抽盲盒嗎？玩具抽盲盒怎麼抽？你先看圖嘛，全種類28種，我看有沒有我喜歡的，然後去櫃台繳錢嘛，錢繳了才能打開盒子，看看裡面的那個玩具到底是不是你喜歡的，還是不幸你抽到你最討厭的。」

苗博雅痛批，「這次的修法就是這樣，在立法院網站上只有28個未經審查有結論的版本，放在立法院網站上，給你各位看一下盲盒的示意圖。但是在前一天晚上，黃國昌、傅崐萁推出新的國昌一番賞隱藏版的條文，當天早上放進去、等你付了錢，等三讀通過了打開來看，我們才知道『啊！原來今天立法院又通過了什麼。』」

▼立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

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苗博雅國會改革案立法院抗議台北市議員國眾版定稿

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