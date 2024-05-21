民眾黨提案封殺「立委赴中納管」　綠委苦勸未果：是否心裡有鬼？

▲立法院程序委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院程序委員會今（21日）中午討論本周五院會議程，民進黨立委沈伯洋、張雅琳、郭昱晴、林月琴、張宏陸等人再度提出攸關立委赴中納管的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，但因民眾黨團提出暫緩列案，再度遭到藍白聯手封殺。民進黨立委張雅琳質疑，藍白不讓此案被列入議程、進行實質審查，是否「心裡有鬼」？

民進黨沈伯洋會中苦勸，立委赴中納管本來就是立法院自律、國會改革的一環，請民眾黨團看一看，包括國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「花東條例」或立法院會正在討論的「國會改革」法案，其內容才叫做規範不明確。

張雅琳說，中國對台灣文攻武嚇這麼多，該草案並非限制立委赴中，而是要保護國家安全，約束立委「好好的去，不要把國家重要機密告訴別人」，並報備行程做審核。民進黨立委郭昱晴也喊話，為什麼要在程序委員會一而再再而三退回，無法好好進行審查和討論，「這個法條到底威脅到你們（藍白立委）什麼？」

沈伯洋今年4月底提出《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，希望能嚴修規定，讓會接觸到國安機密的人員，包含民意代表，去中國要有限制，且必須在接觸黨政軍時，申報往來內容。然而，國民黨團與民眾黨團連續數周在程序委員會提出暫緩列案，使得民進黨立委紛紛「接力」，相繼提出修正草案，但至今無人成功闖關。

此外，國民黨團也提案封殺國家通訊傳播委員會（NCC）提名人事案，對此，民進黨團書記長莊瑞雄呼籲，不該把立委職權就這樣閹割掉了，擋要有擋的理由，倘若國民黨質疑有媒體大亨介入NCC人事案，那麼就在把關過程中把他揪出來，否則攸關通訊產業和電子產業的NCC委員即將在今年7月卸任。