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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

▲▼立法院抗議民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外抗議民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（21日）處理「國會改革」法案，議場內綠營改採「文攻」策略，透過議事規則杯葛，而場內戰的火熱，場外氣氛也熱烈，台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白國會改革版本，雖然是平日且飄著小雨，據現場統計，到午間11點45分左右，已湧入近3千民眾。

主辦單位上午9點於立法院青島東路側門開始「公民排班，捍衛民主」行動，預計延續到晚上12點，也有多位政治人物到場宣講，包含苗博雅、呱吉、時代力量、社民黨、小民歐巴桑聯盟、基進黨都有到場。

上週院會中，綠營雖祭出臨時動議海及登記發言人數海戰術，意圖透過冗長議事程序杯葛，但藍白陣營不斷提案停止討論，為加速議程，也要求選擇性宣讀，但由於藍白再修正動議直到最後才喬出，民眾黨團總召黃國昌還稱這是「最高機密」，表決前一刻才送到議場立委桌上，完全沒有時間討論讓綠營大為光火、痛斥黑箱，甚至部分在野黨立委也搞不清楚修法內容，一度搞錯條文宣讀順序，當時就有大批青年及公民團體在立院外抗議。

而今日續審相關條文，再次引來大批抗議群眾，大部分民眾都要求條文實質討論、退回審查；也有民眾將黃國昌2016至2022年臉書發文內容印出，做成手舉牌，呼喊協尋黃國昌，現場也架設大螢幕同步收看國會直播，當綠委如鍾佳濱、吳思瑤發言完畢後，現場都響起如雷掌聲，換院長韓國瑜發言時，則是噓聲不斷，呈現藍綠兩樣情。

▲▼立法院外抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

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