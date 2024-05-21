酸沈伯洋演過頭！王鴻薇：腦震盪竟用紗布包頭　「演戲要做全套」

▲沈伯洋包頭避免二次傷害。（圖／記者呂晏慈攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日因「國會改革法案」爆激烈衝突，造成六名立委掛彩，當中，從主席台摔落撞傷頭部的民進黨立委沈伯洋，今（21日）頭包紗布現身立法院，他表示，醫囑必須保護頭部，避免二度傷害。對此，國民黨立委王鴻薇今日開酸，沈伯洋昨參加賴清德就職典禮，人不是好好的嗎，是在演八點檔？腦震盪結果拿紗布包頭鬧笑話，記者離開就拿掉。她嗆，要演戲就做全套，被抓包，真的太丟人現眼了。

王鴻薇於臉書表示，今天是國會改革法案重要的第二場戰役，民進黨持續的暴力、胡鬧影響議事進行，果不其然繼上次演出「活人獻祭」的沈伯洋，又展現他強烈的表演慾望，拿紗布包著他的頭，像演八點檔一樣，而且記者離開下戲就拿掉，她覺得奇怪，昨天沈伯洋參加賴清德就職典禮，人不是好好的嗎？今天怎麼就演起來了？

王鴻薇指出，而且沈伯洋的做法也讓醫學界質疑，紗布通常是處理外傷，作為外部傷口的敷料，沈伯洋怎麼拿來表現腦震盪，演戲都不先打個草稿，虧沈還是「黑熊學院」院長，黑熊學院不是要教民眾戰時的衛生救護，院長這樣的示範，有專業嗎？有合理嗎？

最後，王鴻薇強調，如果沈伯洋真的是怕頭部受傷，她建議沈請戴著醫師建議的護具，不要拿一些道具塗塗抹抹，貽笑大方，而且不要只在媒體鏡頭前面包紗布，要演戲就做全套，這樣被抓包，真的太丟人現眼了，民進黨是沒招了嗎？

▲國民黨立委王鴻薇貼出沈伯洋對比圖。（圖／翻攝王鴻薇臉書）