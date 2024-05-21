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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠祭案海戰術無效！韓國瑜拒清點人數　「藐視國會」舉手表決大戰

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院會今天繼續採用舉手表決方式，處理國會改革法案。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）處理社會高度矚目的「國會改革」法案，儘管民進黨立委舉牌要求退回重審、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜強勢主持議事，宣告延續上周舉手表決的作法，不使用表決器處理攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文。

韓國瑜今日上午主持會議時，一度欲邀請各黨團黨鞭進入主席台後方的休息室協商，但民進黨團總召柯建銘並未理會，因此，韓國瑜在接近上午9點50分左右重回議場，宣告繼續進行議事程序。期間，民進黨數度提議重付表決、全案重付審查，均不敵藍白立委人數優勢，而民進黨團幹事長吳思瑤呼籲韓國瑜應重新清點人數，然而，韓僅回應進行連續表決，不再予以清查（人數）。

上午10點05分左右，在立法院會經歷超過6次舉手表決大戰後，韓國瑜再次宣告，請各黨團黨鞭進主席休息室再次協商，隨即宣布休息。

立法院會今天上午處理藍白共同提案《立法院職權行使法》第25條修正條文，根據國民黨團與民眾黨團提出的再修正動議，修正草案明定，「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢；被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會之行為」。

此外，該草案也明定罰則，若被質詢人反質詢、藐視國會，經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，可經院會決議，處被質詢人2萬元以上、20萬元以下罰鍰，得按次連續課處罰鍰，且若政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依《刑法》第141條之1處罰。意即若國會改革法案通過，官員虛偽陳述，將處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院議事攻防，民眾黨立委黃國昌直播。（圖／記者林敬旻攝）

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