綠一度未出席卻喊要協商　韓國瑜再邀朝野協商：柯建銘剛稱身體不舒服

▲立法院審《立法院職權行使法》第25條。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

立法院會21日繼續處理國會改革法案，立法院長韓國瑜於9時上台表達有3個重點要講，但不斷被民進黨立委打斷，讓韓9時16分宣布休息協商，但因民進黨團總召柯建銘卻沒出席，隨後繼續處理《立法院職權行使法》第25條二讀程序，又引發民進黨立委們狂喊「要協商」，最終韓國瑜在10時4分左右再度召開協商，要3黨團幹部進入主席休息室。

韓國瑜上午9時抵達主席台，表示自己要講3個重點，請立委們安靜，「5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美。」但綠委罵聲連連、不斷打斷韓國瑜發言，使韓先稱「我先講完，有意見再講」。

韓國瑜坦言，自己內心真的很感慨，希望世界看到台灣是看到真善美跟優質國會，新總統昨天就職，如果今天又發生衝突，要怎麼交代？「所以誠懇希望所有委員⋯」，但韓話還沒講完，因綠委不斷高喊「退回重審、反黑箱」而被打斷。

韓接著要民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤管理秩序，更激怒民進黨立委們，藍委則加入戰場要綠委「尊重院長、尊重國會」，藍綠再度爆發口水。最終韓國瑜9時11分宣告，因民進黨團不同意，後續條文依照議事規則處理，接著休息，並移動至一旁坐著，隨後於9時16分再喊話，邀請各黨黨鞭進入議場後方的會議室進行協商，

但只見柯建銘沒有離開議場，使韓國瑜約9時30分重回主席台，表示柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤沒出席協商，所以要繼續處理《立法院職權行使法》第25條二讀程序，而當議事人員依法宣讀條文內容時，民進黨立委高呼「反對舉手表決」口號，強烈表達不滿。

面對民進黨不斷喊出要協商，但第一次召開協商時又不出席，韓國瑜於10時4分再度宣布召開協商，並表示稍早柯建銘稱身體不舒服，所以剛剛沒參與協商，現在提出朝野協商，邀請各黨團幹部到主席休息室再度進行。