▲國民黨智庫副執行長凌濤表示，美國友台派國會議員在祝賀賴清德就任的新聞稿中，指出民進黨立委阻擾國會改革，顯示「美國也看不下去」。（圖／鏡週刊提供）

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立法院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發嚴重肢體衝突，今（21日）是總統賴清德就職後首場立法院會，將繼續處理國會職權修正相關法案。對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，美國友台派國會議員已在祝賀賴清德就任的新聞稿中，指出民進黨立委阻擾國會改革，顯示「美國也看不下去」。

凌濤表示，長期最挺台灣的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ) 為現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室最新發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立法委員阻撓國會改革。

內容寫道：「賴清德總統需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在立法院的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的國會改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。」

凌濤強調，當美國也看不下去，認為這些法案是成熟且繁榮的民主表徵，賴清德還要放任綠委及側翼荒腔走板嗎？還是做實傳言，賴清德被激進份子綁架，管不住老柯（指民進黨團總召柯建銘），只能任由脫韁野馬？

凌濤也說，國民黨所提的國會改革法案，逕付二讀符合立法程序，司法法制委員會在 3、4月間，各召開「3場公聽會、1場專題報告」，在4月15日也召開排案審查討論超過10小時，逐條審查民進黨團甚至提了「40次散會」，但民進黨就是不願意討論，過去民進黨也主張國會聽證調查制度，怎麼執政了就變了？

凌濤批評，更誇張的是，民進黨全黨搭配側翼說謊不打草稿，用假消息帶風說毫無討論，幸虧現在社群發達，國會也有直播，民眾沒有那麼容易受騙。

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