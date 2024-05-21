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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲感嘆　「藐視國會罪在最藐視國會的情況下二讀通過了」

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院會21日繼續處理國會改革法案，藍白在人數優勢下，二讀表決通過藐視國會罪。民進黨立委林俊憲感嘆，「藐視國會罪，就在最藐視國會的情況下二讀通過了。」

林俊憲指出，上禮拜的舉手表決，108人居然投出110票，國會居然出這麼離譜的錯誤，比小學生開班會還不如，韓國瑜剛剛乾脆宣布「本日不再清點人數」。

▼民進黨立委林楚茵貼出上週五藍白「幽靈投票」紀錄。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲▼民進黨立委林楚茵貼出投票紀錄。（圖／翻攝林楚茵臉書）

林俊憲說，根據《立法院議事規則》第38條規定，「主席宣告提付表決後，出席委員不得提出其他動議。但與表決有關之程序問題，不在此限。」第41條「院會進行中，出席委員對於在場人數提出疑問，經清點不足法定人數時，不得進行表決。」也就是說，提議是否清點人數的主動權，在現場每一個委員手上，主席憑什麼沒收在場委員的權力？

林俊憲說明，清點人數為什麼重要？因為這些過程全部會紀錄在公報上，留下永久的歷史紀錄，包括人數對不上這種低級錯誤，但藍白才不管，於是藐視國會罪，就在最藐視國會的情況下二讀通過。

立法院會稍早處理《立法院職權行使法》部分條文修正草案，其中第25條經二讀表決通過，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

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