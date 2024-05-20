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社會 社會焦點 保障人權

怒告鍾佳濱傷害+性騷擾！陳菁徽哽咽落淚：拒絕暴力性騷

記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

立法院會上周五處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷，其中，民進黨鍾佳濱為了搶佔主席台，縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽，導致陳臀部大片瘀青。陳菁徽今(20日)下午到台北地方法院，對鍾佳濱提出「故意傷害」與「性騷擾」告訴，談到家人時，她忍不住落淚，「我沒有好好照顧自己，讓大家擔心受怕」。

▲▼陳菁徽落淚 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳菁徽提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲▼陳菁徽提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾 。（圖／記者劉昌松攝）

陳菁徽今在同黨女性立委、議員陪同下到法院提告鍾佳濱，她表示提告固然是要維護自己的權利，同時也要必免下一位受害者出現，但更重要的是給所有還想使用暴力的民進黨立委警告，「國會不是靠揮拳頭、靠武力的地方，是要講道理、數人頭，用暴力打人我們一定告，讓我們一起拒絕暴力性騷，還我陽光國會」。

陳菁徽一度哽咽落淚，她表示自己一直強忍情緒，但想到因為此事讓家人擔心，她哭紅雙眼向家人道歉，「我沒有好好照顧自己，讓大家擔心受怕，我也要跟我同黨的委員道歉，很不好意思連累大家出席這場記者會，竟然會因為被立法院的同事暴力性騷施暴，而上遍全世界媒體頭版，今天想起來很是不堪」。

▲▼陳菁徽提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾 。（圖／記者劉昌松攝）

陳菁徽更痛批民進黨，「民進黨的平權必須靠著拳頭來製造被害人？賴清德早上就職談話中的正義就是如此嗎？賴清德總統早上說我們少數服從多數，你們做到了嗎？」

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