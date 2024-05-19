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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白密室協商、韓國瑜自創舉手反表決　台權會：民主瞬間倒退10年

▲▼立法院院會，朝野三黨持續進行表決大戰。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會周五爆發嚴重肢體衝突。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會周五處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，導致6名立委送醫。台灣人權促進會昨（18日）發聲明表達呼籲，批評國民黨、民眾黨挾持國會多數，以暴力終結討論，強行立法通過部分條文，台灣民主瞬間倒退10年以上。

台權會表示，國會亂象引發許多群眾、青年學生再次和平集結於立法院青島東路大門口，輪番短講與喊捍衛民主的口號，嚴厲譴責國民黨與民眾黨操控國會讓議事空轉，甚至通過違憲荒唐的議案。面對民主明顯的倒退，台權會呼籲國民黨和民眾黨：應立即撤回《立法院職權行使法》部分條文修正草案、《刑法》藐視國會罪、以及「花東交通建設3法」，落實立法院委員會中心主義，退回委員會實質審查。

台權會指出，本屆立法院開議以來，合計佔立法院多數席次的國民黨、民眾黨，無視正當法律程序與議事規則、民主原則，惡意破壞國會職能。周五院會表決的《立法院職權行使法》，是藍白密室協商的結果、也是民眾黨團總召黃國昌自陳的「最高機密」，表決時連法案條文都沒公開；而「無記名舉手表決」前一次登場是超過30年前，舉手表決無記名，讓民意無從對立委課責，更一度出現票數多於在場立委人數的荒謬情況，立法院長韓國瑜自創的「反表決」（反對者舉手）更徹底違反民主議事原則。

回顧修法歷程，台權會表示，該案在司法及法制委員會未經逐條審查，反將全文保留交由黨團協商，藍白更挾人數優勢，5度表決通過散會動議，完全不讓民進黨版本有任何討論機會。台權會呼籲，民主絕對不能化約為單純的票數加總，國會是不同政黨觀點相互折衝之處，民主實質價值在於透過彼此討論與說服，找到多數與少數意見的平衡，利用多數輾壓、無視少數意見，並用肢體及語言暴力攻擊少數黨立委，已帶來民主實質的倒退。

此外，台權會續指，國民黨黨團總召傅崐萁提出的「國道六號東延花蓮建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案、「環島高速鐵路建設特別條例」草案的3項交通建設，不但缺乏開發案前期應先進行之各項評估與民眾參與程序，更僅在11分鐘內從委員會逕付二讀。

台權會表示，該3項交通建設法案更要求10年內完工，所需經費高達新台幣2兆元，已是一整年政府預算，但是，政策擬定、執行本是行政權之職能，立法權則是對預算進行監督、把關，該案已實質造成立法權直接擴權至行政權，抵觸民主社會權力分立的基本原則，台權會強烈呼籲藍白政黨應撤回這3項法案。

台權會呼籲，台灣民主得來不易，是世代台灣人一次又一次以行動與抗爭走到今天，即使面對中國極權威脅，台灣人民也從未放棄民主人權價值，因為自由人權與民主憲政制度是我們能與中國極權政體明顯區別、與世界連結、保障人民不被壓迫的選擇。

台權會強調，面對新一屆國會運作以來議事民主的明顯倒退，台權會無法坐視國民黨、民眾黨恣意破壞。如果佔國會多數席次的兩黨仍執意屈從極權、踐踏民主，公民社會將以行動展現捍衛民主的決心，讓反民主的暴力政黨聽見人民的聲音。

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