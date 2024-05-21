藍白拚推立院職權行使法　黃揚明分析：到下週二都不可能三讀

▲立法院長韓國瑜在民進黨抗議聲下進入議場。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院21日為攸關國會改革的《立法院職權行使法》部分條文修正草案再掀衝突。不過，資深媒體人黃揚明指出，藍白力推該案三讀，但明天、甚至到下週二的立法院院會其實都不可能通過，「朝野黨團現在最該思考的是，如何讓一個即將發生的政治僵局解套，這才是對國家有利的事。」

黃揚明說，立法院長韓國瑜上週五傍晚5點32分宣告開會進入審議程序，經過6小時27分，只處理到7條修正或不修正條文的二讀程序。而根據國民黨團、民眾黨團提出的《立法院職權行使法》修法版本， 還有超過60個條文尚待審議。

黃揚明指出，若依上週五模式，處理一條修正條文，包括討論、杯葛議事、主席宣告休息等浪費的時間至少要50分鐘，那麼，光是這個法案，就至少還需要50個小時以上的時間才可能處理完畢。若民進黨不用肢體衝突癱瘓議事，只採取案海戰術增加表決次數，明天院會若從上午9點起算，就算開到午夜12點，也不過15小時，本週五院會以上午10點起算，開到午夜12點，只有14小時；下週二院會上午9點起算到午夜12點，再加15小時，這3天合計44小時，都還無法審議完畢。

立法院會21日二度針對國會改革系列法案上演表決大戰，國民黨團清晨5點30分在議場前完成集結，與民眾黨團合作守住議場大門，並於7點議場開門後順利占據主席台。民進黨團則於8點46分手舉「反黑箱反擴權」白布條進入議場，稍早韓國瑜已站上主席台，但藍綠兩方仍互喊口號對峙，議事仍無發進行。