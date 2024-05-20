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總統墜機亡「伊朗全國哀悼5天」！總統職務由第一副總統暫代

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

▲已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

文／中央社

伊朗總統萊希因直升機墜毀而喪生後，伊朗最高領袖哈米尼今天宣布全國哀悼5天，同時依憲法由第一副總統穆赫貝爾暫代總統職務，並經哈米尼確認。

路透社報導，在萊希（Ebrahim Raisi）身亡後，伊朗必須在50天內舉行總統選舉，選出萊希的繼任者。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）透過伊朗通訊社（IRNA）發表聲明說：「…穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）將主掌行政部門，他必須與立法和司法部門首長協商安排在50天內選出新總統。」

根據伊朗憲法第131條，由第一副總統、國會議長和司法部長組成的委員會，必須為選舉新總統做好準備。

▲▼伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

▲伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

穆赫貝爾和萊希一樣，被視為與哈米尼關係密切；哈米尼在所有國家事務上擁有最終決定權。萊希在2021年當選總統後，穆赫貝爾擔任第一副總統。

伊朗國營電視台說，在萊希身亡後，伊朗行政、立法及司法3部門今天舉行特別會議，穆赫貝爾代表行政部門出席。

穆赫貝爾說：「我們將遵循萊希的路線，不間斷地履行所轄職責。」

另外，伊朗政府宣布，在外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）同樣因直升機墜毀身亡後，伊朗最高核談判代表、副外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）被任命為代理外交部長。

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