聯合國「集體哀悼」伊朗總統！　以色列怒：乾脆默哀希特勒算了

▲聯合國安理會20日在會議開始前集體替伊朗總統萊希默哀1分鐘。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

外號「德黑蘭屠夫」的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日因直升機墜毀身亡，聯合國20日集體默哀，然而此舉卻也引起以色列駐聯合國大使不滿，認為聯合國哀悼萊希的行為是「恥辱」。

根據《福斯新聞網》報導，聯合國20日應俄羅斯、中國以及阿爾及利亞的要求，請全體代表在安理會上替墜機身亡的伊朗總統萊希起立默哀1分鐘，其中包括美國駐聯合國副大使羅伯特•伍德。

以色列駐聯合國大使埃爾丹批評聯合國的集體默哀行為是對「大屠殺犯」的悼念，令人感到羞恥。他指責聯合國安全理事會未能採取積極行動，以促進2023年10月7日遭哈瑪斯襲擊後被綁的以色列人質獲得釋放。

埃爾丹表示，「安理會為一個在伊朗、以色列以及全球各地大規模屠殺和謀殺數千人的人『默哀』。那接下來會發生什麼？安理會要為希特勒默哀嗎？」

美國國務院發言人米勒20日下午在新聞發布會上談及美國在安理會參與默哀一事，而當被問及這一舉動是否合適時，米勒澄清道，「我們非常清楚萊希是近40年來壓迫並迫害伊朗人民的殘酷參與者。」他強調，「萊希參與了多項可怕的侵犯人權行為，包括在1988年非法處決上萬政治犯時，扮演關鍵角色。」

米勒也補充道，「在萊希擔任總統期間，伊朗對於女性與女孩的人權侵犯達到新高點。」

美國國務院重申，雖然對任何生命的逝去都感到遺憾，但這並不會改變萊希的所作所為，無論是作為法官還是伊朗總統。

美國駐聯合國大使的高級顧問則強調，在安理會內為逝者默哀是外交常規，絕不代表對於萊希個人表示任何榮譽或致敬，並強調美國一貫反對萊希的壓迫和暴行。