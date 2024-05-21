多明尼加總統自行宣布當選！　近60％得票率狠甩對手

▲多明尼加總統阿賓內德爾自行宣布當選連任。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

多明尼加犯罪與安全是選民最關心的議題之一，也是此次該國總統選戰中多次被提及的問題，在本次總統大選中，現任總統阿賓內德爾（Luis Abinader）自行宣布當選連任。

CNN報導，官方開票仍然在進行中，但選舉網頁顯示，商人總統阿賓內德爾領先幅度大，另外2位總統候選人也同意這一點。開出的票中，阿賓內德爾得票率達57.46％。

多明尼加全國99％的投票所已經開出結果，阿賓內德爾20日自行宣布當選外，他的2位對手早上19日就已先行祝賀他當選。候選人費南德斯（Leonel Fernandez）在X上宣布，「我今晚致電給阿賓內德爾總統，慶祝他勝選並期望他能勝任。」

馬丁涅茲（Abel Martínez）則在聲明中表示，「我要祝阿賓內德爾好運，我們的國家充滿挑戰，我向上帝祈求我們能團結克服。」

全數票數開出後，若阿賓內德爾果真順利當選，他的任期將會延續到2028年。這位現年56歲的前經濟學家以及商人，於2020年疫情期間首度角逐總統大位，並順利中南美洲區域經濟發展最快的國家之一掌權。

阿賓內德爾承諾未來4年將繼續帶領國家經濟成長，專家預期，他會擴大第一任任期內的優先事項，包括發展、改革以及打貪。