土耳其搜救隊：伊朗總統直升機可能「未裝或關閉」信號系統

▲伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚19日因直升機墜毀身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗總統萊希19日因直升機墜毀身亡，伊朗官方20日下午首度公告事故原因，將事件歸因於技術故障，而土耳其救援團隊初步調查顯示，墜毀的直升機可能沒有安裝信號系統或是將其關閉。此外，由於老舊直升機維護不易，伊朗官員先前也曾敦促政府替萊希購置新機。

根據《路透社》報導，土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）20日表示，墜機消息傳出後，土耳其搜救團隊檢查了直升機應答機（transponder）所發出的訊號，該信號能確認直升機的高度和位置，「不幸的是，（我們認為）應答機系統很可能被關閉，或者是直升機根本沒安裝應答機。」

▲直升機墜毀在山區。（圖／路透）



報導指出，總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）所搭乘的美製Bell 212直升機，包含機組人員在內可載15人，目前仍在使用的機構包含日本海岸警衛隊、美國執法機關及消防局、泰國國家警察等。

不過，有消息指出，由於擔心老舊直升機隊的維護問題，先前有伊朗官員敦促政府替萊希購置2架新的俄羅斯直升機。伊朗前外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）指責，是美國的制裁讓伊朗難以取得飛機零件，才會造成這起事故。

目前伊朗調查小組已經抵達位於東亞塞拜然省（East Azerbaijan）的事故現場，將確認機隊在飛行前是否有確認天氣狀況，而機隊中的另外2架直升機安全完成飛行後，目前未檢查出嚴重損毀。

►萊希墜機身亡 伊朗預計6／28舉行總統選舉