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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

記者蔡儀潔／北京報導

總統賴清德今（20）早的兩岸論述態度之強硬，令外界擔憂台海局勢將進一步惡化。涉台學者《東森新媒體ETtoday》表示，賴清德藉就職演說沒有化解兩岸對抗，非常可悲，而國台辦的回應可以說是前所未有的嚴厲，但相信兩岸交流仍為持續下去。

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

賴清德今早引用中華民國憲法，成為首位在就職典禮上提「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的總統。而大陸2022年發布的《一個中國的原則與台灣問題》白皮書中，將該論述定調為「新兩國論」。

對此，包承柯分析道，賴清德受美國影響無法輕易說出「台灣是主權獨立的國家」，於是用蔡英文「中華民國台灣」的概念，用「新兩國論」包裝台獨主張。

包承柯接著說，賴清德此番蓄意在法理層面提台獨主張，突出兩岸分歧對立，「這非常要不得」，台灣在歷史事實和法理事實上都屬於中國的一部分。

隨著兩岸關係在今年1月大選後愈加不穩定，包承柯認為，賴清德「520」講話沒有去化解兩岸對抗，「這是很可悲的」，陸方未來會進一步加強反對台獨政策，不過交流領域仍會繼續，不會因此發生本質變化。

針對賴清德的就職演說，大陸國台辦今日下午發表回應稱，今天「台灣地區領導人」的講話頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，陸方對於任何形式的「台獨」分裂行徑都決不容忍、決不姑息。

▲▼ 廈大台研院副院長張文生（戴眼鏡）、北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／記者任以芳攝）

對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，賴清德全篇講話未提「台獨」，但整個靈魂就是台獨思想，充分反應了他台獨工作者的本性，陸方此次對「台灣地區領導人」的批評，可以說是前所未有的嚴厲。

不過，李振廣也指出，國台辦回應中強調「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意」，賴清德顯然是罔顧民意、逆流而動。

李振廣分析道，這意味著陸方未來的兩岸政策舉措上，會繼續將台獨分裂勢力與其他台灣同胞做區隔，相信絕大多數人民都希望台海和平穩定。

至於兩岸執政黨在未來是否有機會對話溝通，李振廣表示，陸方的態度很清晰，台灣任何政黨只要承認一個中國原則，與大陸交往都不存在障礙；民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。

大陸國台辦主任宋濤在「520」前夕，就曾在福州海交會上表示，台灣任何政黨、團體只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人，一家人交流交往就不存在障礙。

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