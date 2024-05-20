結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

▲「520」諧音我愛你，是許多年輕人喜愛的熱門結婚日。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「520」諧音我愛你，是許多年輕人喜愛的熱門結婚日，加上今(113)年是龍年，5月20日當天又是農民曆中宜嫁娶的好日，桃園市今年登記對數達到409對，是去年的兩倍。其中，最多新人登記的前三區為桃園區129對、中壢區61對、八德區37對。



桃園市民似乎特別偏愛在520登記結婚，根據戶政科統計，111年829對(含同性19對)、112年為203對(含同性6對)，今年為409對(含同性9對)。除去年520當天是假日戶所未開放，且非農曆事宜嫁娶的日子，影響新人預約登記結婚意願，幾乎年年穩站桃園市民最愛結婚日。





然，相較過去，選擇特殊日期像是象徵我愛你的「520」、「214」西洋情人節或是「77」七夕情人節，登記結婚的新人皆略為減少。有新人認為登記要選擇對自己有意義日子，像是生日或紀念日；也有人覺得結婚紀念日跟別人一樣有點俗氣；但也是有不少新人說「結婚就是要520才有儀式感」！

市府民政局長劉思遠表示，2023年桃園市粗結婚率5.81％，高於全國平均的5.5％，為六都中第一，近3年結婚率更是穩定成長，110年結婚對數為12,115對；111年13,021對；112年13,082對，逆勢打破年輕人晚婚、不婚的趨勢。

劉思遠局長說，桃園市長張善政上任以來，致力打造婦幼友善城市，推動好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼等，完善福利成為厚實奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養。