國台辦指賴清德「台獨工作者」　陸委會：應尊重台灣人民的選擇

▲就職典禮上，總統賴清德、副總統蕭美琴一起比出愛心。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦20日指總統賴清德在就職演說的發言「暴露『台獨工作者』的本性」，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號。對此，陸委會晚間回應，對岸應正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇。

陸委會表示，總統賴清德今日就任中華民國第十六任總統，再次彰顯台灣民主成就，獲得國際社會的一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，並將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。

▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，賴總統今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。

陸委會強調，有關賴總統倡議兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，陸委會將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。

陸委會還說，「未來政府將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。」

▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

