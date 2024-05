台灣文學作品首次！　「臺灣漫遊錄」日文版譯作獲日本翻譯大賞

▲ 由三浦裕子翻譯台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」的「台灣漫遊鐵道的兩人」獲得第10屆日本翻譯大賞。(圖/翻攝自日本翻譯大賞網頁)

文/中央社記者戴雅真、王寶兒東京/台北19日專電

由三浦裕子翻譯台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」的「台灣漫遊鐵道的兩人」,獲得第10屆日本翻譯大賞,是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。

楊双子透過臉書粉絲專頁發文表示,「日本翻譯大賞」首獎完全是三浦裕子的獎項,非常開心,而如同春山出版社總編輯莊瑞琳所說,「臺灣漫遊錄」開啟一連串不可思議的旅程,「這段旅程裡我無數次驚喜與驚嘆,但也同樣深切地感到喜悅,因為我與這本書的每一位合作夥伴能夠一起走得如此長遠」。

楊双子表示,「臺灣漫遊錄」去年發表日文版,台北駐日經濟文化代表處「台灣文化中心」是重要的支援角色,外譯之路道阻且長,民間的太台本屋、官方的台灣文化中心,都是讓作者與「臺灣漫遊錄」得以走得更遠的夥伴。

三浦裕子翻譯的「台灣漫遊鐵道的兩人」與另外4本翻譯著作共同入選大賞最終候補名單,最後由「台灣漫遊鐵道的兩人」,以及榎本空翻譯的美國非裔女性作家哈特曼(Saidiya Hartman)的著作「失去你的母親:一段沿著大西洋販奴路徑的旅程」(Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route)獲獎,將於7月6日舉行頒獎典禮。

楊双子是雙胞胎姊妹楊若慈、楊若暉的共用筆名。姊姊楊若慈主力創作,妹妹楊若暉主力歷史考據與日文翻譯,共同創作台灣歷史百合小說。楊双子著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」,散文「開動了!老臺中:歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」,以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。曾獲金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。

「臺灣漫遊錄」由春山出版社出版,中文版於2020年4月上市,日文版由太田本屋代理版權、中央公論新社出版。

日本翻譯大賞成立於2014年,每年從12月1日至隔年12月底的13個月期間出版的翻譯作品中,選出最值得讚賞的作品為首獎。

第一階段徵求讀者推薦,每人可推薦一本譯作,從中選出前10名,評選委員會的每位委員可匿名推薦一本,從中選出5本,共計15本進入第二輪。第二輪由評選委員會進行評選,投票選出5本譯作的最終候補名單。最後再經由委員商議,從中決定大賞,每年有一至兩部作品獲得大賞。

台灣作品過去曾入圍第二階段的作品有吳明益著、天野健太郎譯的「天橋上的魔術師」(第2屆)、「單車失竊記」(第5屆),但最終沒有獲得大賞。這次是台灣文學作品首次獲得大賞。(編輯:周永捷)