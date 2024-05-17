通風口噴水霧「機艙內離奇下雨」　女乘客濕身4小時崩潰：快冷死

▲所有乘客都被噴濕。（圖／翻攝自TikTok／savinnyc）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子搭乘一架飛往紐約的班機時，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致所有乘客搭乘長達4小時的班機後幾乎全身溼透，機艙內宛如下雨的畫面在網路曝光後引發關注，獲得360多萬點閱。

女乘客薩凡娜(Savannah Gowarty)日前在TikTok分享「機艙下雨片」爆紅。影片中可看到，機艙內通風口不斷噴出水霧，導致整個機艙宛如下雨一樣，所有乘客都被噴濕。

頭髮和衣服都被噴濕的薩凡娜對著鏡頭表示，「4個小時的飛行，快冷死」，由於身上實在太濕，後來她只好把襯衫晾在靠窗戶的扶手上，希望能夠幫助衣服風乾。

影片曝光後獲得360多萬點閱，奇異事件讓許多網友驚呼，「天啊，好像在雨林」、「飛機上又濕又冷，如果是我碰到一定會崩潰」，還有許多網友呼籲薩凡娜一定要和航空公司投訴。

雖然薩凡娜沒有在影片中表明她搭乘是哪家航空公司，不過有美國媒體發現，去年夏天她搭乘易捷航空時也曾遇過類似事件，航空公司發言人當時回應，有時飛機上的空調系統會冷卻凝結住來自飛機外的熱空氣，才會導致類似現象發生，不會對乘客安全造成影響。