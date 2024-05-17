　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

通風口噴水霧「機艙內離奇下雨」　女乘客濕身4小時崩潰：快冷死

通風口狂噴水霧「機艙內突然下雨」　女乘客濕身4小時崩潰：好冷。（圖／翻攝自TikTok／savinnyc）

▲所有乘客都被噴濕。（圖／翻攝自TikTok／savinnyc）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子搭乘一架飛往紐約的班機時，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致所有乘客搭乘長達4小時的班機後幾乎全身溼透，機艙內宛如下雨的畫面在網路曝光後引發關注，獲得360多萬點閱。

女乘客薩凡娜(Savannah Gowarty)日前在TikTok分享「機艙下雨片」爆紅。影片中可看到，機艙內通風口不斷噴出水霧，導致整個機艙宛如下雨一樣，所有乘客都被噴濕。

@savinnyc Nothing better than being on a 4hr flight back to new york soaking wet and cold #flying #plane #vacation #pilot #fyp ♬ Paper planes M.I.A - songs for u <3

頭髮和衣服都被噴濕的薩凡娜對著鏡頭表示，「4個小時的飛行，快冷死」，由於身上實在太濕，後來她只好把襯衫晾在靠窗戶的扶手上，希望能夠幫助衣服風乾。

影片曝光後獲得360多萬點閱，奇異事件讓許多網友驚呼，「天啊，好像在雨林」、「飛機上又濕又冷，如果是我碰到一定會崩潰」，還有許多網友呼籲薩凡娜一定要和航空公司投訴。

雖然薩凡娜沒有在影片中表明她搭乘是哪家航空公司，不過有美國媒體發現，去年夏天她搭乘易捷航空時也曾遇過類似事件，航空公司發言人當時回應，有時飛機上的空調系統會冷卻凝結住來自飛機外的熱空氣，才會導致類似現象發生，不會對乘客安全造成影響。

ET快訊
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住
57歲顧婕罹癌四期暫沒做放化療　凍卵7顆仍在醫院等候

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

小狗衝過來以為要咬他　5惡男街頭圍毆狗主人「棍棒暴打哈士奇」

結婚不到1個月　女「同櫃台辦離婚」遭尪亂刀砍死11個月女兒目睹

野生小動物闖入家中　愛貓女驚喜發現「一團黑影」是可愛狐狸寶寶

特斯拉高速撞建築物「車上3人噴飛死亡」　目擊者嚇：到處是屍體

毒蛇住車上長達2個月　女找「4專家抓蛇都失敗」放棄：當寵物養

川普：習近平宣布「要拿下台灣」　跟普丁一起搞破壞

普習會隔天！北韓射多枚「短程彈道飛彈」　日方：暫未發現落入EEZ

通風口噴水霧「機艙內離奇下雨」　女乘客濕身4小時崩潰：快冷死

日動物園巨鳥「鴯鶓」撞破柵欄　脫逃畫面曝！被捕後暴斃

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

川普：習近平宣布「要拿下台灣」　跟普丁一起搞破壞

普習會隔天！北韓射多枚「短程彈道飛彈」　日方：暫未發現落入EEZ

通風口噴水霧「機艙內離奇下雨」　女乘客濕身4小時崩潰：快冷死

日動物園巨鳥「鴯鶓」撞破柵欄　脫逃畫面曝！被捕後暴斃

報告：若在加薩成立軍政府　以色列恐「年砸上千億」

法國持刀男企圖火燒猶太會堂　警方開槍擊斃

美政府提案「大麻危害降級」　拜登：沒人該為持有大麻坐牢

快訊／北韓向日本海發射不明彈道飛彈　時隔25天再次試射

美國務院：加倍支持台灣防禦

美懸賞1.6億「揪北韓IT人員」！假身分遠端工作　撈2.2億研發核武

「神奇小白」又來了　白曜誠致勝準絕殺奪單周最佳球員

賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

《洶湧海豚》預登破20萬　核心玩法「幫海豚娘換裝拍照」公開 ♥

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

47歲男子癱倒送醫一量「血壓193」　醫嘆：高血壓會給3次機會要珍惜

鐵板燒稽查揪出假鱈魚！髒紅茶腸桿菌超標　大埔、紅盧牛排館挨罰

新竹國際動漫節5月25日開幕　竹市首場動漫盛典

法官賓士車停士林地院「遭鐵鍊上鎖」　警採證追兇

落實航空城先建後遷　鄭文燦：加發房屋及租屋補助費、開發獎勵金

《九龍城寨》坎城映後「掌聲持續10分鐘」　劉俊謙感動：像創舉一樣

阿金趁沒人時偷走飛盤　得手瞬間速離犯罪現場

國際熱門新聞

女遊客近全裸「穿比基尼」逛街　居民怒了

北韓靠「緩慢處決」對付2千名脫北女！

警匪追逐逮到甩尾泰勒絲！18歲辣妞被捕爆紅

美股收黑　道瓊首度漲破40000點後回跌

男友洗澡「1舉動」！她嚇壞想分手　大票挺：真的噁

舷梯撤走　他一腳「踩空」摔下飛機

Coser「全套鋼彈」出席婚宴　百萬人搶看

Google Cloud出包　50萬人驚爆退休金「消失」

防愛愛？巴黎奧運選手村房間曝光

快訊／北韓向日本海發射彈道飛彈

西班牙民眾集體「放生水」畫面曝光

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」炎上

更多熱門

相關新聞

美提案「大麻降為三級毒品」　拜登說話了

美提案「大麻降為三級毒品」　拜登說話了

美國司法部16日針對放寬大麻限制的歷史性提案正式展開行動，擬將大麻從第一級藥物重新歸類為危險性較低的第三級藥物。拜登總統16日透過社群平台X發布影片稱，因為大麻問題未獲妥當處理，有太多人的生活陷入混亂，「沒人應該只因使用或持有大麻就坐牢」。

廂型車當性虐牢房 男連續性侵2女第3女慘叫聲獲救

廂型車當性虐牢房 男連續性侵2女第3女慘叫聲獲救

台積電亞利桑那州廠意外　卡車司機死亡

台積電亞利桑那州廠意外　卡車司機死亡

美日韓海巡機關6月將「首度實施聯合演訓」

美日韓海巡機關6月將「首度實施聯合演訓」

美國防官員與中視訊會談　強調台海和平重要性

美國防官員與中視訊會談　強調台海和平重要性

關鍵字：

飛機機艙下雨女乘客紐約Savannah Gowarty北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面