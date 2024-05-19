台積電人夫玩手遊愛上女網友！為她租屋同居　還動手打正宮

▲台積電人夫出軌女網友，判賠18萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名任職於台積電的已婚人夫阿傑 （化名），結婚不到半年就因為玩手遊出軌女網友小萱（化名），還被妻子抓姦2人上摩鐵激戰，阿傑事後雖簽下外遇和解書，承諾不會再犯，但去年9月間卻乾脆搬離家中，在外租屋與小萱同居，讓元配崩潰心死，怒向老公和小三提告求償。台中地院審理後，判阿傑應賠償18萬元、小萱賠25萬元，可上訴。

判決指出，阿傑和妻子2022年7月結婚，並育有1名未成年子女，沒想到新婚不到半年，阿傑就在手遊認識網友小萱，2人更進一步發展成情侶，同年底阿傑就被妻子發現，他與小萱在台南、台中等地的汽車旅館開房激戰，當時他曾簽下外遇和解書、侵害配偶權和解書，承諾回歸家庭。

沒想到後來妻子又發現阿傑和小萱仍未斷開聯繫，去年9月間更在醫院撞見小萱陪阿傑就醫，雙方因而爆發肢體衝突，造成妻子手部、頸部受傷，她當下立即報警。事後阿傑乾脆為愛搬離家中，直接在外租屋與小萱同居，妻子因而怒告2人侵害配偶權，要求2人應連帶賠償她55萬元。

阿傑則否認外遇，辯稱當初會簽下和解書是為了安撫妻子，之後他因被妻子趕出家中，才請小萱幫忙尋找租屋處，並一同分擔租金。小萱則辯稱，因阿傑老婆跟蹤她，導致她人身安全受到威脅，才會和阿傑一起住在租屋處，但2人並未發生性關係，且今年3月她已搬離該處。

台中地院審理認為，阿傑和小萱去年9月開始同居在台中市一間套房內，且去年10月被拍到一起購物後返家，直到隔天早上才又一起出門，依一般社會經驗，男女雙方如未發展為交往關係，並不會共同居住在同一空間，顯然2人已發展出超越友誼的異性交往關係。



審酌阿傑現為台積電產線技術員，月收入約8萬元，小萱為托育人員，月收入約3萬元，判決阿傑應依和解書內容賠償18萬元、小萱則應賠正宮25萬元，全案仍可上訴。