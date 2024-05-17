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小狗衝過來以為要咬他　5惡男街頭圍毆狗主人「棍棒暴打哈士奇」

小狗衝過來以為要咬他　5惡男街頭圍毆狗主人「棍棒暴打哈士奇」。（圖／翻攝自X）

▲5男街頭圍毆狗主人，甚至攻擊寵物犬。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度近來傳出一起誇張案件，一名男子帶著哈士奇散步時，男鄰居路過他們身旁時以為哈士奇要咬人，竟然帶著幾名兄弟返回，手上拿著棍棒圍毆男主人，不但把男主人打成重傷，還朝哈士奇身上痛毆，就連男主人的家人前來現場救人也被打傷，事發影片在網路上流傳。

事件14日發生在海得拉巴市Rahmat Nagar區，影片中可看到，男子斯里納特(Srinath)牽著所養的哈士奇在街上散步，男鄰居達努傑(Dhanunjay)路過時，哈士奇突然靠近了達努傑，但是並沒有碰到人，達努傑生氣地向斯里納特比了手勢離開，沒想到一會便帶著多名朋友返回，5人圍毆斯里納特與哈士奇 。

被毆打的斯里納特倒在地上後，還被人手持磚塊繼續攻擊，他的2名女性家人目睹情況前來幫忙，結果也遭到毆打，其中一名攻擊者連寵物犬也不願意放過，竟然手持棍棒朝哈士奇身上痛扁，小狗最後倒在民宅門口、無法動彈。

影片在網路上瘋傳後引發網友憤怒，怒批攻擊者的行為太殘暴，「竟然打狗，明明是狗主人的錯」、「不管是因為什麼原因，都不應該動用暴力」、「又是棍打又是磚塊，攻擊者想殺死對方」，還有許多網友把影片分享給警方，希望警方能夠出面處理事件。目前警方已經根據刑法與防止虐待動物法立案，拘捕涉案的5名男子。

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