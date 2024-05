廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

▲男子在廂型車上犯下多起性侵案。(圖/翻攝自Los Angeles County District Attorney)

記者李振慧/綜合報導

美國加州警方近來逮捕到一名連續性侵犯,身為移民的40歲男子薩拉比亞(Eduardo Sarabia)被控把廂型貨車當性虐牢房,在國家公園森林內把2名女子帶上車後性侵得逞,計畫性侵第3名女子時,幸好有民眾聽到女子求救聲,報警後及時救出。

洛杉磯警方13日接到報案,有民眾聽到一輛廂型車傳出女子求救聲報案,警方前往洛杉磯國家公園森林中,當場將40歲男子薩拉比亞逮捕,當時車上還載著一名26歲受害女子。

Los Angeles County, CA: @FOXLA is reporting that Eduardo Sarabia has been arrested for two rapes and is suspected of committing more.



He is described as a "transient and an illegal immigrant from Mexico." pic.twitter.com/QXewjuOvDv