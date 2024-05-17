廂型車當性虐牢房　男森林公園連續性侵2女「第3女慘叫聲獲救」

▲男子在廂型車上犯下多起性侵案。（圖／翻攝自Los Angeles County District Attorney）

記者李振慧／綜合報導

美國加州警方近來逮捕到一名連續性侵犯，身為移民的40歲男子薩拉比亞(Eduardo Sarabia)被控把廂型貨車當性虐牢房，在國家公園森林內把2名女子帶上車後性侵得逞，計畫性侵第3名女子時，幸好有民眾聽到女子求救聲，報警後及時救出。

洛杉磯警方13日接到報案，有民眾聽到一輛廂型車傳出女子求救聲報案，警方前往洛杉磯國家公園森林中，當場將40歲男子薩拉比亞逮捕，當時車上還載著一名26歲受害女子。

Los Angeles County, CA: @FOXLA is reporting that Eduardo Sarabia has been arrested for two rapes and is suspected of committing more.



He is described as a "transient and an illegal immigrant from Mexico." pic.twitter.com/QXewjuOvDv — Illegal Alien Crimes (@ImmigrantCrimes) May 16, 2024

警方調查發現，薩拉比亞其實是性侵慣犯，他在5月12日與13日晚間曾駕車，將2名女子載到39號高速公路旁國家森林公園內偏僻處，對2名女子進行性侵。

消息人士對媒體表示，薩拉比亞的白色廂型車被打造成性虐牢房，車上不但沒有窗戶，還在車內放置許多能用來輔助性侵案的工具。薩拉比亞被控強迫性侵與強迫口交等罪關押中，並且不得保釋，若是罪成將面臨最高終身監禁，警方認為可能還有更多受害者，案件正在調查中。