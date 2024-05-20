客機半空起火「右機翼噴出大火」　緊急迫降179名乘客奇蹟倖存

▲飛機起飛不久，在空中起火。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度快運航空(Air India Express)一架載有179名乘客的客機在飛行幾分鐘後突然起火，被迫緊急迫降，驚險事件嚇壞機上所有機客，飛機降落後消防員立即到場，花費20分鐘才成功撲滅大火，幸好沒有造成人員傷亡。

這架從印度邦加羅爾(Bengaluru)飛往科契(Kochi)的IX 1132航班，18日晚間10時50分左右起飛後突然起火，當時飛機上載有179名乘客與6名機組人員，機組人員立即向空中交通管制人員通報，機上發生緊急狀態。

All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ — S. Lalitha (@Lolita_TNIE) May 19, 2024

從網路流傳畫面中顯示，從機艙窗戶往外看，可看到機翼下方冒出火光，飛機降落在機場後，機翼附近的大火仍然持續延燒，有乘客非常害怕試圖離開，被機長廣播要求所有乘客留在座位上。

消防隊員趕到現場後，於晚間11時12分左右順利撲滅火勢。機上乘客表示，事件發生時所有人都嚇壞了，到處都是尖叫聲，感謝機組人員盡力在安撫旅客。

印度快運航空發言人表示，飛機起飛後疑似右側引擎起火，所以事發航班選擇盡速返回邦加羅爾機場降落，地勤服務人員也立即向機場通報起火，幫助成功疏散所有乘客，沒有造成任何傷亡事件，並向受到影響的乘客致歉。