客機半空起火「右機翼噴出大火」　緊急迫降179名乘客奇蹟倖存

▲飛機起飛不久,在空中起火。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度快運航空(Air India Express)一架載有179名乘客的客機在飛行幾分鐘後突然起火,被迫緊急迫降,驚險事件嚇壞機上所有機客,飛機降落後消防員立即到場,花費20分鐘才成功撲滅大火,幸好沒有造成人員傷亡。

這架從印度邦加羅爾(Bengaluru)飛往科契(Kochi)的IX 1132航班,18日晚間10時50分左右起飛後突然起火,當時飛機上載有179名乘客與6名機組人員,機組人員立即向空中交通管制人員通報,機上發生緊急狀態。

All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ