表弟來家裡相親「人夫搶當女婿激戰8次」　正宮見小三裸照怒告

▲一名人夫為表弟介紹相親對象，卻和女方滾上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

一對夫妻長期定居美國，丈夫為了替表弟找對象，介紹女友人小珊(化名)到家中和表弟相親，不料4年後卻出軌小珊，不僅到台灣和她激戰8次，還喊小珊的父母爸爸、媽媽，直說「要報名當女婿」，熱烈和小珊討論喜餅、懷孕之事。之後姦情曝光，人夫決定回歸家庭，特地從美國飛到台灣為正宮提告小珊作證，台中地院審理後，判小珊侵害配偶權要賠45萬元。可上訴。

正宮表示，2016年丈夫為表弟介紹對象，帶女友人小珊到家中和表弟相親，她才認識小珊。當天小珊還教她的小孩彈鋼琴，明知道丈夫有妻有兒，卻仍在2020年10月開始和丈夫發展感情，兩人約會、互稱寶貝，進而發生性行為，丈夫還對小珊說「淋雨就很不捨、想幫妳按摩、要報名當女婿」等語，她甚至在丈夫的相簿中，發現小珊脫掉內褲在找衣服、勾引丈夫的照片。

正宮指出，丈夫於2022年8月到9月間到台灣，和小珊及小珊父母見面，眾人一起到五星級飯店用餐，丈夫還表示準備好「見面禮」見家長，並到小珊名下房子激戰，而後丈夫回到美國，除了送化妝品，仍每天送花和餐點給小珊，更直接稱呼小珊的父母為「爸爸、媽媽」，直說「很思念你們一家人」。9月小珊懷疑自己懷孕，提到自己不適合吃炸物，丈夫更叮嚀「下一代一定要注意」，提及拿喜餅、要小珊少走動等語，並在發現沒懷孕後安慰小珊，可見兩人確實發生性關係。

正宮說，她直到同年10月才得知兩人姦情，並發現兩人早在5、6月就說好要生小孩、結婚，並和她離婚。質問丈夫後，丈夫表示不會和小三在一起，稱小三「貪小便宜」，交往目的在於取得綠卡。而後小珊的姊姊得知妹妹的不倫戀，痛罵她丈夫是「騙子、賤貨」，小珊父母也都不贊成這段感情，既然連小珊家人都知道丈夫已婚，可見小珊明知故犯，讓她難以容忍，提告對她求償100萬元。

全案審理時，小珊辯稱她在美國居住時認識人夫，因知道他先前離過兩次婚，不知道他又結了第3次，直到2022年9月底人夫表示想和她結婚，才坦承自己已婚。

而人夫特地從美國飛到台灣作證，指小珊「她跟我在一起時就是心甘情願，且從頭就知悉我有婚姻關係存在」，並表示兩人曾發生8次性關係，而9月那次因為沒戴套，擔心她因而意外懷孕，並不是要準備想生小孩，也並非真的要買喜餅，只是要去試吃紅色軟糖。

法官檢視相關對話證據後，判定小三侵害配偶權，審酌雙方經濟等情狀，判小三要賠45萬元。可上訴。