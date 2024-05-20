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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜親授賴清德國璽　一窺「中華民國之璽」、「榮典之璽」面紗

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▲韓國瑜授予賴清德國璽。（圖／翻攝大會直播畫面）

記者郭運興 台北報導

準總統賴清德20日於總統府經國廳中宣誓就職，並從立法院長韓國瑜手中接下兩方中華民國國璽，為「中華民國之璽」、「榮典之璽」，兩者用途不同，是歷屆總統交接傳承最重要的信物，2顆國璽歷經戰火與近百年歷史仍保存完整，僅總統就職時才會公開亮相，象徵國家權力的授予與新任期即刻展開。

中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，依「印信條例」規定，立法院長韓國瑜授「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」予總統賴清德；「副總統之章」予副總統當選人蕭美琴，以下介紹兩方國璽。

「中華民國之璽」為代表國家之印信。質地由翠玉製成，國璽重達3.2公斤，高4.3公分，含璽鈕部分高度為10公分，璽面則為13.3公分見方，璽鈕上刻青天白日國徽，繫有寶藍色絲穗。

「中華民國之璽」蓋用於國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件。於民國18年由國民政府文官處印鑄局鐫刻完成，並於同年國慶日啟用迄今。

▲ 中華民國之璽外觀。（圖／翻攝總統府官網）

▲「 中華民國之璽」外觀。（圖／翻攝總統府官網，點圖放大）

「榮典之璽」為國家元首授與榮典之印信。質地則由羊脂玉製成，榮典之璽重達4.3公斤，高4.6公分，含璽鈕部分高為11.1公分，璽面為13.6公分見方，相較「中華民國璽」更種更高，璽鈕上則刻有青天白日國徽，特別的是，璽鈕邊刻上太陽、龍身、祥雲等飾紋，繫有寶藍色絲穗。

「榮典之璽」蓋用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。與「中華民國之璽」同年鐫刻，並於民國20年7月1日啟用迄今。

▲▼榮典之璽。（圖／翻攝總統府網站）

▲「榮典之璽」外觀。（圖／翻攝總統府網站，點圖放大）

 國璽的基座與托盤也大有來頭，質地為台灣肖楠木及櫸木作，應用傳統木作榫卯、鑲嵌及陽雕技法製作。基座以「鼎」為造型，四方鑲嵌櫸木，體現國祚鼎新、薄海歡騰景象；托盤更刻以「臺灣原生百合」與「如意」，象徵強韌生命力與政通人和寓意，用示國家繁榮昌盛。

▲▼國璽基座與托盤外觀 (圖∕翻攝總統府網站)

▲國璽基座與托盤外觀 (圖∕翻攝總統府網站)

順帶一提，國璽使用，為避免璽身受損，加上璽面較一般印信大為確保印色均勻，蓋用方式較為特別，並不會將國璽直接蓋於紙上，而是採用類似拓印方式，先將國璽固定再塗上印泥，才將文件放在國璽，完成加印。

▼ 國璽對比 (圖／記者郭運興製圖)

▲▼ 國璽對比 (圖∕記者郭運興製圖)

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