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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

21響禮砲迎新總統賴清德　雷虎小組噴彩煙衝場、直升機掛巨幅國旗

▲▼ 520總統就職典禮,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲520總統就職典禮，國防部聯合樂儀隊表演 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（20日）是正副總統賴清德、蕭美琴宣誓就職典禮。國防部表示，配合就職典禮籌備會規劃，依「共織臺灣，民主前行」主軸，除支援禮兵勤務、典禮司樂及鳴放禮砲等勤務外；「國軍聯合樂儀隊操演」、「直升機吊掛國旗」、「空中分列式」及「雷虎小組衝場」等均納為展演任務，參演官兵以實際行動展現戰訓成效，軍民戮力守護美好家園。

國防部此次表演分為5項目：第一、國軍聯合樂儀隊操演：國軍聯合樂儀隊共306員登場，進行組曲演奏及花式操槍。上半場操演樂曲由示範樂隊李毓川中士創作，由自創曲《闊步前行》及3首經典軍歌－《陸軍健兒》、《海上進行曲》及《壯志凌霄》所組成。國防部表示，今年適逢黃埔建軍百年，特別挑選陸海空三軍軍種的代表歌曲，表達國軍以人民福祉為優先，隨時隨地堅守崗位，保衛國家主權及人民安全。

國防部補充，下半場操演融合5首不同民族的代表樂曲，包含原住民族語歌曲《賞月舞》、《粟祭》，客語歌曲《客家子弟踏出來》、臺語歌曲《向前走》及電影《ＫＡＮＯ》主題曲《勇者的浪漫》，搭配三軍儀隊多元豐富隊型變化，展現國軍勤訓精練、守護民主的精神。

國防部表示，配合總統、副總統抵達慶祝大會會場時機，陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲一連（禮砲連）將結合國軍聯合樂隊演奏「總統致敬曲」，以3秒1發方式，施放國家慶典最高規格的21響禮砲，代表國軍對三軍統帥的敬意。

第二、直升機吊掛國旗：國防部說明，領唱國歌同時，將由陸軍CH-47SD契努克中型運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，在2架UH-60M黑鷹直升機護衛下，搭配AH-64E、AH-1W攻擊直升機及海軍S-70C反潛直升機各3架，由北向南編隊飛行通過會場上空，以凌空飄揚的國旗，展現壯盛軍容，鼓舞軍民士氣、凝聚向心。

第三、空中分列式及雷虎小組衝場：空中分列式分由IDF、F-16、幻象2000戰鬥機及勇鷹高教機等各5架次，以大雁隊形編隊，由北向南通過總統府上空，國防部指出，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，並表達對三軍統帥及各國嘉賓崇高的致意與歡迎。大會結束前，合唱階段由空軍雷虎特技小組AT-3教練機採大雁隊形，通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形以及藍白紅三色彩煙，為中華民國第十六任總統、副總統就職典禮暨慶祝大會畫下圓滿句點，祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。

▲▼ 520總統就職典禮,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 520總統就職典禮,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「520總統副總統就職典禮」儀隊表演。（圖／記者湯興漢攝）

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