台灣變得更國際化！賴清德就職新任總統　BBC：他沒有蜜月期

▲我中華民國總統賴清德、副總統蕭美琴20日出席就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

我中華民國今（20）日迎來總統就職日，新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴上午宣誓就職，各國媒體與邦交國、各國代表團都前來參訪，其中英媒BBC評點此次總統就職典禮，認為台灣變得更加國際化，至於目前台灣所處情勢險峻，賴清德絲毫沒有蜜月期。

根據英媒BBC，該媒體駐台北亞洲記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）參訪總統就職典禮，目前站在發表總統就職演說的舞台前，他也開始點出今後賴清德及將面臨的各種難題，包括分裂的國會（立法院）、北京當局的各種刁難反應。

傅東飛表示，「他（賴清德）很快就會來到總統府前，向聚集在此觀禮的數千人致意。賴總統並沒有蜜月期，因為他將不會有一個輕鬆的開始。第一，他面對的是一個分裂的國會，台灣的反對黨周末在議會中擬議的改革案爭論不休，過去幾天內進行抗議活動。」

傅東飛提到兩岸局勢，「當然，還有北京當局的反應。北京並不喜歡賴清德，甚至還稱賴清德是『麻煩製造者』。我們不知道中國是否會有所反應，但可以肯定的是，新任總統必須坐下來處理他將面臨的問題，他沒有任何蜜月期。」

傅東飛也發現，這一次的中華民國新任總統就職典禮變得更加國際化，因為眼前出現了越南人、日本人、印尼人、緬甸人，且還有許多非政府組織、民間團體與議會團體都受邀出席。

傅東飛分析，這可能是民進黨當局「刻意安排」。他表示，「這是中華民國（台灣）政府企圖將這件事（總統就職）轉變為國際事件，提升台灣在國際舞台上的地位，儘管目前正式的邦交國只剩下12個。」