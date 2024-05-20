送賴清德「3期許、4建議」！　宋楚瑜提自身經驗籲：放下政黨成見

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（20日）就任，親民黨主席宋楚席出席就職典禮，今早宋楚瑜臉書上也寫到給賴政府的三大期許，包含信任、善治、兩岸和平；他也提醒賴政府對於兩岸關係問題的處理上必須捍衛「四項堅持」包含，堅持中華民國憲法的國家定位；堅持自由民主的價值；堅持台灣人當家作主；堅持兩岸一家親。此外，他也以自身經驗提醒賴清德，放下政黨成見，共同合作為民眾興利除弊。

宋楚瑜提到，幾天前，他看到老朋友李顯龍總理在勞動節所發表的演說，他總結治理新加坡20年來，所秉持的三個基本原則，也就是「社會凝聚力」（social cohesion）、「長期規劃跟行動」（long-range planning）及「政治穩定和信任」（political stability and trust）。他也藉此提出對賴總統新政府的期許，包括全民團結一致，放下政黨成見，對於自由民主制度價值的堅持與呵護，以及維持臺灣政治與社會的穩定，促進兩岸建設性的交流與溝通，確保臺海和平。持續發展經貿，解決臺灣當前急切需要處理的諸多問題，增進人民對政府的信任（trust）。

宋楚瑜說，今天他看到賴清德選擇在台南市舉辦就職國宴，讓他想起他在省長任內與當時的台南縣長李雅樵、陳唐山；台南市長施治明、張燦鍙等人，不分黨派，攜手打拚，共同建設大台南的歷史歲月。他任職期間，一共訪視台南縣126次，台南市96次，對台南縣重要建設省府共計投入1,509億4,212萬元，同時對台南市重要建設也投入495億4,935萬元。

宋楚瑜強調，他特別提到他對於台南的建設，最主要的目的就是想要期許賴清德，除了增進人民對政府的信任外，還有一個重要的工作，就是展現政府的治理能力（governance），他和台南市長張燦鍙、台南縣長陳唐山雖屬不同政黨，他對他們兩位說，「我們雖有不同的過去，但我們都必須共同面對未來」，以真心誠意、以身作則，放下政黨成見，共同合作為民眾興利除弊。人民的小事就是政府的大事，唯有展現政府強大且有效率的治理能力，人民才會願意相信政府可以帶領國家繼續向前行。

最後，宋楚瑜提醒賴清德，在兩岸關係問題的處理上必須捍衛「四項堅持」，1.堅持中華民國憲法的國家定位；2.堅持自由民主的價值；3.堅持台灣人當家作主；4.堅持兩岸一家親，兩岸需要和平相處，需要建設性的對話，促進互利互助，讓兩岸人民共享共榮。兩岸關係能否和平穩定，關係到台灣的未來，任何執政或在野的政黨，都不應該用僥倖或賭博的心態隨意對待，而是應想方設法，積極地與對岸建構和平穩定的互動機制。期盼賴總統領導的新政府，能以臺灣人民福祉為念，為臺灣找出穩健務實的新道路。

