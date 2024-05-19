汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與歷屆校友切壽桃慶生

▲汐止北峰國小100周年校慶，侯友宜出席與學生自治市長、首屆校友黃清連切壽桃慶生。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區北峰國小18日舉行100週年校慶典禮，市長侯友宜特別出席祝賀，與首屆校友黃清連、學生自治市長、歷屆校友們、各級民意代表及地方仕紳一同切大壽桃慶生。

侯友宜表示，北峰國小創立於1924年，歷經多位校長努力，目前已打造成一所體育績優學校，躲避球、輕艇、游泳都是北峰國小的強項運動，近年更推動科技教育與世界接軌，「100歲校慶是一個里程碑，大家恭喜、大家生日快樂！」

▲北峰國小創立於1924年，體育成績優異，躲避球、輕艇、游泳皆是該校強項運動。

致詞中，侯友宜也提到捷運汐東線的興建進度，他表示，相信不久就會完成招標作業，與臺北市銜接，達成捷運網路的最後一哩路。侯友宜強調，無論基隆捷運或是汐東線，市府都會負起連接基隆市、臺北市的責任。

教育局表示，近年市府補助北峰國小約2,500萬元，包括附設幼兒園增班工程、體育館污水納管工程、班班有冷氣，以及更新課桌椅等相關設備，全力支援校務運作，讓全體師生在快樂幸福的北峰國小學習。

北峰國小校長劉國華指出，此次百週年校慶規劃一系列活動包含聖火巡禮、河岸路跑、星光晚會、汐止珍貴文物展等，還特別迎接珍貴文物典藏校史館，讓學生了解早期農業時代艱辛求學過程，透過校慶讓師生見證北峰承先啟後邁向新的一百年。