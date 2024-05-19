人不到心意到！侯友宜缺席520　花籃抵達總統府「16字祝福」曝

▲侯友宜送上花籃盼「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」至總統府。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜因為行程，明天確定不會出席準總統賴清德520就職典禮，不過其餘5都市長先前均已陸續表態會出席，僅侯友宜缺席引發議論。侯友宜今（19日）受訪時解釋，相關市政行程早在帖子寄來前就已安排好，但仍會給予新政府滿滿祝福。而送給準正副總統的賴清德與蕭美琴的蝴蝶蘭花籃已經在今天下午送達總統府，上頭寫了「地方中央、協力齊心、中華民國、和樂富強」16字。

六都市長當中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲都確定前往；台中市長盧秀燕、桃園市長張善政均表示將以祝福且不分藍綠的心情參加；台北市長蔣萬安說明，5月20日當天原先確實已安排了其他行程，不過事後經聯繫、溝通、調整，目前確定可出席新總統就職典禮。

至於侯友宜明日確實市政行程滿檔，上午9時赴藤寮坑溝二期成果視察「生態新北-水之生態饗宴」，隨後10時至新北市中和安邦段青年社會住宅新建統包工程完工視察，緊接著11時視察新北市土城區中央路3段(中央路3段184巷~大安寮橋)人行道改善工程。

侯友宜說，要給新政府滿滿的祝福，希望中央跟地方一起來面對和解決食安、治安和薪資，還有很多問題，大家要共同面對、共同解決。解決國家的民生問題，讓人民能夠有一個安定的生活，才是現階段當務之急的事情。