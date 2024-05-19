新北三重力行路地下道5／20起施工　分段封閉車道

▲三重力行路地下道地下水豐沛，水位上漲時會湧出路面影響通行，養工處將於5月20日至29日進行施工改善。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府工務局表示，三重區力行路地下道因地下水豐沛，水位上漲時會湧出路面影響通行，20日到29日進行施工改善，分段封閉力行路往大勇街、永福街方向汽車道，僅開放公車通行。

工務局表示，三重區力行路地下道地下水位高度與路面相同，地下水常在降雨後上升湧出路面，經試挖確認湧水點後，排定此次湧水改善工程，於20日至24日進行，先封閉力行路往大勇街方向汽車道；力行路往往永福街方向則於25日至29日進行。

養工處說明，工程包括AC鋪面刨除、導水管埋設及混凝土灌漿等工項，且混凝土澆置完成後需進行養護作業以提高材料強度，因此施工期間將全天封閉汽車道。

養工處說，為降低尖峰時間交通壅塞情形，一般車輛請依改道告示牌面指示提前改由忠孝路、自強路及三和路通行；另公車雖不受影響，仍請依現場義交人員指揮引導改由對向車道輪放通行。

養工處指出，施工期間用路人請提前或於現場配合義交人員及指示牌面導引改道，施工期期遇雨順延，造成不便也請用路人見諒。