發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

▲韋齊結合餐飲創立手搖飲「丰玉蜂蜜‧飲品專門」飲料店。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

5月20日是世界蜜蜂日，是聯合國為讓大眾提升對蜜蜂養殖與蜂蜜生產認識而訂定。新北市平溪山區濕潤的天氣，特別適合鴨腳木、紅淡比兩種樹木生長，是得天獨厚的特色蜂蜜產地。位於平溪區「丰玉」養蜂場的特色蜜－鴨腳木蜜、紅淡蜜，更是不容錯過的好蜜，夏日將至，新北市農業局邀請民眾來新北市品好蜜。

位於平溪區的「丰玉」養蜂場蜂農陳易志一家，把蜜蜂當家人一樣照顧，從培育蜂王、養蜂，到採蜜、濃縮都親力親為。2013年時陳易志退休，偶然品嚐到平溪蜂蜜，被那馥郁的風味給深深震撼，萌生養蜂念頭而投入產業。在兒子陳韋齊看到父親養蜂，產生濃厚興趣，於是也一起回到家鄉平溪，和父親一起創立品牌「丰玉」，共同打造無農藥友善環境來養蜂，同時採低溫濃縮方式維持品質，也結合餐飲打造蜂蜜產業鏈，創立手搖飲「丰玉蜂蜜‧飲品專門」飲料店，店內全品項都以自家蜂蜜取代高果糖糖漿，讓客人除了輕鬆品蜜外，也減少了人工糖帶來的負擔。

▲丰玉養蜂場位於新北平溪，陳易志父子創蜂蜜品牌。

日本人種在神社周邊，被稱為「木神」的紅淡比，夏季開花，但數量珍稀，而鴨腳木為少數冬季開花的植物，使得鴨腳木蜜、紅淡蜜更顯珍貴。紅淡蜜風味清雅、綿柔帶酸，色如琥珀；鴨腳木蜂蜜則擁有獨特雅致的人蔘風味，且容易結晶呈乳白色。陳韋齊表示，紅淡蜜和鴨腳木蜜獨特且珍貴，為讓更多人品嘗特色好蜜，透過「丰玉蜂蜜‧飲品專門」飲料店，讓品嚐蜂蜜更方便輕鬆。為了讓蜂蜜保有原有的香氣及營養，堅持以40℃低溫濃縮，相較於一般以60℃濃縮，工作時間需增加約2小時，相當費時費工。只有生產最真實的蜂蜜，才能與大家真實分享父親第一次到平溪吃蜂蜜時的感動。

農業局長李玟表示，新北市致力營造農民、產業及自然環境共好的農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，持續輔導農民創造多元通路。平溪農會6月10日前，土蜜、紅淡蜜、鴨腳木蜜每罐特價1080元，售完為止；另外5月底前，至丰玉門市購買蜂蜜滿千即贈小鴨腳木蜜。購買新北在地特色蜂蜜可至平溪區農會、「丰玉-蜂蜜專賣」門市或官網選購，更多詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲陳韋齊為了讓蜂蜜保有原有的香氣及營養，堅持以40℃低溫濃縮。

▲紅淡蜜風味清雅、綿柔帶酸，色如琥珀。