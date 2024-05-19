獨／輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條！　傷勢照曝光

▲輪椅女孩遭網友嘲諷、調侃！吳亭臻首度公開車禍傷勢照片 。（圖／吳亭臻提供）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院17日場內立委爆發肢體衝突，場外也聚集大批民眾，抗議要求「公開條文，拒絕黑箱」。其中，一名坐在輪椅上的女子，在抗議現場情緒激動一度站起來，揮手高呼口號，畫面遭網友截圖瘋傳調侃。對此，「輪椅女孩」吳亭臻回應酸民質疑坐輪椅為何能站立，她直言「我是斷一條腿不是兩條！」

針對坐輪椅到立法院外抗議遭酸民攻擊一事。吳亭臻今（19）日向《ETtoday新聞雲》透露，一個月前在花蓮發生嚴重車禍，導致右腳粉碎性骨折、左手食指骨頭岔出來指甲移位等多處重傷。

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▲吳亭臻一個多月前在花蓮發生嚴重車禍，嚴重傷勢曝光。（圖／吳亭臻提供）

吳亭臻表示，一個多月前在花蓮發生嚴重車禍，導致右腳粉碎性骨折，需接受多次手術。她回憶道：「因為要等待全身麻醉開刀，所以禁食禁水好幾天，連點滴都打在唯一只有挫傷的左大腿上。醒來後已經又過了一天，而我不知道自己昏迷多久。」

吳亭臻進一步描述了當時的傷勢：「左手食指裝了一整排鋼釘，接著是一整片鋼板到手腕；右腳因粉碎性骨折打了三根大鋼釘；右手中指骨頭岔出來，指甲移位，插了兩根像天線的小鋼釘固定著。」這些嚴重的傷勢讓她不得不依賴輪椅行動。

針對網路上的質疑為何坐輪椅卻能起身？吳亭臻強調，她是斷一條腿，不是斷兩條，儘管目前右腳仍裝著石膏無法著地，但左腳仍有力氣，17日在立法院現場也有朋友在背後支撐她，因此能夠短暫站立。

她質疑，網路酸民刻意在照片上忽略、切掉她打石膏的右腿，帶風向嘲諷，非常不可取，「大家在政治立場上可以不同，但人身攻擊和性羞辱真的沒有必要。」

▼吳亭臻一個多月前發生嚴重車禍，導致右腿粉碎性骨折。（圖／吳亭臻提供）