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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

混戰中肋骨撕裂知道誰出手！　藍委吳宗憲嘆：國會為何如此不堪

▲▼立法院院會，藍綠立委持續發生零星衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院藍綠立委衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日進行表決大戰，藍綠爆發激烈衝突，更有多位立委受傷掛彩，國民黨立委吳宗憲也因肋骨撕裂傷送往醫院，吳宗憲今（19日）表示，已從事後的影像中得知出手者身份，但他不願去追究，只期待台灣的民主能更成熟進步。他說，從台大醫院離開後，已經近四十小時沒睡覺，吃了些止痛藥就趕回議場，因為國民黨戰友都還在奮戰，他們在哪，他就一定會在哪。

吳宗憲表示，週五在議場內受了點傷，讓大家擔心、父母牽掛了，真是不好意思。雖然媒體朋友頻頻問他究竟是誰出手肘擊，他的助理也已從事後的影像中得知出手者身份，但他不願去追究，也不想製造新聞或受訪。只期待台灣的民主能更成熟進步。

▲▼召委吳宗憲怒 司法法制委員會 立院院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲表示，今天路透社新聞的標題「台灣是暴躁的民主國家」。國會殿堂上，各個專業領域的委員們，本該為人民為國家，修訂、規劃更好的法案，但卻上演全武行戲碼，他能理解藍綠兩黨各有為自己黨團所該盡的堅持。

吳宗憲指出，當天他一直拜託作勢要從桌面跳上主席台的民進黨郭國文委員，千萬不要跳，且他為了保護韓國瑜院長主持會議，一定會阻擋郭委員跳上主席台，所以郭必定會從高處摔下受傷，為何大家要把國會搞成如此不堪呢？

最後，吳宗憲提到傷勢，肋骨輕微的骨裂雖然不會造成永久性的傷害，但是伴隨的疼痛也不輕，只能多注意點，希望快點復原。他說，週五晚上做完檢查從台大離開後，已經將近四十小時沒睡覺，吃了些止痛藥就趕快趕回議場內，因為所有的戰友都還在那邊奮戰，這屆國民黨立委們是團結不可分的，他們在哪，他就一定會在哪。

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